İşçinin sorunu da direnişi de ortak

Ebru ÇELİK

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki As Plastik fabrikasında Petrol-İş’te örgütlü 10 öncü işçinin işten çıkarılmasıyla başlayan ve 130’u aşkın çalışanın iş bıraktığı grev 18’inci gününde devam etti.

Toplu iş sözleşmesi hakları ve işe iadeleri için üretimi durduran As Plastik işçilerine, 80 gündür benzer taleplerle mücadele eden Polonez işçileri ve SOL Parti temsilcileri destek ziyareti gerçekleştirdi.

As Plastik işçisi Petrol-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Savaş Çakmak, işçi sınıfının sorunlarının da, direnişlerinin de ortak olduğunu vurguladı. Çakmak, kazanım elde etmek için sadece As Plastik ve Polonez işçilerinin değil, tüm işçi sınıfının birleşmesi gerektiğini vurgularak dayanışma çağrısı yaptı.

Kolluk kuvvetlerinin işçileri maruz bıraktığı şiddeti hatırlatan Çakmak, esas müdahale edilmesi gerekenin hakları gasbeden patronlar olduğunu vurgulayarak “Direnen işçiler yalnızca insanca geçinmek, insanca yaşamak ve çalışmak istiyor. Sendikalı olmak istiyor. Ancak en büyük sorun mevcut yasalar. Yasalar sadece patronun değil, işçilerin de arkasında olsun” dedi. Çakmak, “Bugün işverenin bize oynadığı oyunlar aslında tüm sermaye sahiplerinin oynadığı oyunlar.

Tüm patronların hamleleri aynı ve tüm işçilerin sıkıntıları da aynı. Bunlar sadece As Plastik işçilerinin, Polonez işçilerinin sorunları değil, bu sorunlar tüm işçi sınıfının sorunu. Bu yüzden bütün işçi sınıfı ortak sorunları için bir araya gelmeli" dedi.

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SOL FEMİNİST’TEN POLONEZ’E DESTEK ZİYARETİ

Sol Feminist Hareket, Polonez işçilerinin Çatalca'da bulunan direniş alanını ziyaret etti. Kadınlar alana "yaşasın kadın dayanışması, yaşasın sınıf dayanışması" yazan pankartla girdi. "Zafer direnen emekçinin olacak, Polonez'e sendika girecek" sloganları atıldı. 78'inci gününü geride bırakan direnişin ilk gününden itibaren ön saflarda mücadele eden Polonez işçisi kadınlar Sol Feminist Hareket'ten kadınları girişte karşıladı. İşçiler de "Sizi gördükçe güçlü hissediyoruz. Bizi yenemeyeceklerini biliyoruz. Biz kazanmasak da kazanacağız. Yaşasın kadın dayanışması" ifadelerini kullandı. Sol Feminist Hareket'ten kadınlar ise Polonez direnişinin işçi sınıfına ve kadın mücadelesine güç verdiğini hatırlatarak şöyle konuştu: ‘‘Onlar saraylarda villalarda yaşıyor, bizi açlığa mahkûm ediyorlar. Hakkını isteyen işten atılıyor. Bu düzene itirazımız var. Polonez işçileri direnişin simgesi oldu. Mutlaka kazanacaklar.’’