İşçinin yasası Meclis yolunda

BirGün / ANKARA

Sendikal hak ve özgürlükler için sürdürülen “Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş” kampanyası kapsamında İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve İcra İflas Kanunu’nda değişiklikler yapılmasını öngören bir yasa teklifi hazırlandı.

Çağrıcılığını EMEP’in yaptığı kampanya boyunca Ocak ayından bu yana toplantılar, görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirildi. Ülke genelinde grev ve direnişteki işçiler, sendika yöneticileri, akademisyenler, hukukçular ve gazetecilerle buluşmaların yapıldığı kampanya kapsamında ağırlıklı olarak işçi buluşmaları örgütlendi. Bu toplantılarda dile getirilen talepler doğrultusunda hazırlanan yasa teklifine toplumun her kesiminden binlerce yurttaş imza verdi. Hazırlanan teklifin TBMM’de CHP, DEM Parti, İYİP ve TİP milletvekillerinin de desteğini aldığı bildirildi.

Yasa teklifi 15-16 Haziran işçi direnişlerinin yıl dönümünde TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

BARAJ KALDIRILSIN

Yasa teklifinde, kampanya boyunca en fazla dillendirilen baraj sorununa çözüm önerisi yer alıyor.

Teklifle 12 Eylül Darbesi sonrasında çıkartılan yasalarla getirilen ikili baraj sisteminin, örgütlenme önündeki en büyük engellerden biri olduğu görüşünden hareketle kaldırılması öngörülüyor.

Sendikaların iş yerlerinde yetki aldıktan sonra, işverenlerin sendikalılığı engellemek üzere hukuka aykırı ve keyfi şekilde Çalışma Bakanlığının verdiği yetki belgesine itiraz etmesi ve böylece toplu iş sözleşmesi (TİS) yapılmasının engellenmesi ile ilgili de yeni düzenleme öneriliyor. Teklif metninde, yetki itirazlarının TİS sürecini durdurmaması, itiraz olması durumunda işçilerin katılımıyla referanduma gidilmesi öneriliyor.

Yürütmeye verilen grev yasağı ve erteleme yetkisinde de değişiklik öneren teklifte, grev yasakları tamamen kaldırılırken grev ertelemesi için de sıkı şartlar getiriliyor. AKP iktidarı tarafından 22 grevin yasaklandığı anımsatılarak, yetki Cumhurbaşkanı’ndan alınarak TBMM’ye veriliyor.

İşverenlerin tek taraflı beyanıyla işleyen iş sözleşmesinin feshi uygulamalarına son veren düzenlemelerin de yer aldığı teklifte, iş güvencesinin yanında çalışma koşullarını da denetlemekle görevli olacak ve işçilerin seçimle belirlediği “işçi temsilciliği” ve “işçi temsilcileri kurulu” kurulması öneriliyor. İflas ve konkordato gibi süreçler sonunda işçilerin haklarını alamadan işlerini kaybetmeleriyle oluşan mağduriyeti önlemek için devletin garantörlüğü düzenlemesi getiriliyor.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile EMEP Milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca; CHP, DEM Parti, TİP ve İYİP milletvekillerinin yanı sıra çeşitli iş yerleri ve fabrikalardan temsilci işçilerin, akademisyenlerin ve sendikaların katılımıyla 16 Haziran Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenlendikten sonra teklif TBMM Başkanlığı’na sunulacak.