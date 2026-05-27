İşçisini aç bırakıp talan sırasına girdi

Eski AKP Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı olan Bekir Kiremitçi’ye ait Özşen Madencilikte 200 maden işçisi verilmeyen ücret hakları talebiyle bayrama direnişle girdi.

Edirne Uzunköprü’de faaliyette olan Özşen Madencilik işçileri, konkordato ilanı ardından yaklaşık bir yıllık mesaileri ve 3 aydır ödenmeyen ücretlerinin ödenmesi talebiyle bayram arifesi olan dün Keşan Paşayiğit Köyü’nden, Keşan Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

1 yıldır gasp edilen hakları için mücadele eden işçiler, yalnızca ücretleri değil, direnişe öncülük etmeleri nedeniyle işten atılan 21 madencinin işe geri iadeleri ve emekli olup tazminat hakkını alamayan madencilerin hakları için mücadele verdiklerini söyledi.

Yürüyüşte BirGün’e konuşan emekçiler, bayrama cepleri boş ama direnerek, umut dolu girdiklerini belirterek "Bir bayrama daha cebimiz boş girmeyeceğiz" dedi. İşçiler, özelde taşeron olarak çalışan tüm madencilerin hakları ve çocuklarına güvenceli yarınlar bırakmak için mücadele verdiklerini söyledi.

BOYNUMUZ EĞİK KALDI

İşçilerden Barış Akkütük, Özşen Madencilik işçilerinin Türkiye’de özel madenlerde çalışan tüm madencilerin hakları için mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Akkütük, bir yıldır mücadele verdiklerini ancak bu bayrama da cepleri boş, çocuklarına karşı başlarının eğik olduğunu belirterek “Çocuklarımızın istediklerini karşılayamıyoruz. Emin olun ki bizim çocuklarımızın istedikleri o kadar büyük istekler değil, mütevazı istekler. Yeni bir tişört, yeni bir pantolon. İçlerindeki o cıvıl cıvıl hayalleriyle bayramı daha enerjik ve mutlu geçirmekti istedikleri. Patronların yüzünden onlar da bizimle birlikte bayrama boynu bükük giriyor. Biz en çok da çocuklarımız için burada savaş veriyoruz. Çünkü daha 6,7,10 yaşındaki çocuklarımızın yüzünde gelecek kaygısı görüyoruz, yarınlarını düşünmek zorunda kaldılar küçücük yaşlarında. ‘Ne yiyip, ne içeceğiz, ne giyeceğiz’ diye düşünüyorlar” dedi.

EKMEK İÇİN YÜRÜYORUZ

Parasız girdikleri dördüncü bayram olduğunu söyleyen Akkütük, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Özelde çalışan tüm madenciler yarınını bilmiyor. Güvenerek bir ev eşya araba beyaz eşya hiçbir şey alamıyor. Çünkü iş garantimiz yok. Patron ‘gözünün üzerinde kaş var’ dese işten çıkartabilir. Bizim isteklerimiz belli, sadece Özşen madencilik için geçerli değil bütün özel sektördeki madenciler için geçerli, bizim emeğimizin karşılığı tam ve zamanında verilsin. Biz de bu yalan dünyada bir mal mülk sahibi olalım çocuklarımıza bir şeyler bırakalım, onların yarınlarına bir nebze de olsa garantiye alalım elimizden geleni yapalım.”

“Bugün bayram kutlamak yerine çocuklarımıza daha iyi yarınlar bırakabilmek, evimize ekmek götürebilmek için yürüyoruz, çocuklarımıza bayramları yaşatabilmek için yürüyoruz” diye konuşan Ergin Çamur ise, “Bayramları çocuklarımıza yaşatamayacaksak ne diye çalışıyoruz? Bu babalığı kendime yakıştıramıyorum” diye konuştu.

PATRONUN PEŞİNDEYİZ!

Yürüyüşte Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açıklamada Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu eylem planını açıkladı.

Aksu, “Önümüzdeki 4 gün içinde, gece de olabilir gündüz de olabilir, Bekir Kiremitçi Tekirdağ’daki evindeyse madenciler, eşleri ve çocuklarıyla, Ordu’daysa Ordu halkıyla, yurt dışındaysa yurt dışındaki dostlarımızla ansızın kapısına dayanacağız. Bayram biter bitmez Tekirdağ’da, şirket merkezinin önündeyiz. Gerekirse orada kalacağız. Sonra da rotamız Çalışma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı olacak. Mutlaka biz kazanacağız!" dedi.