İşçisiz masanın tarafları bir arada

Ekonomi Servisi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Masada sadece işveren temsilcisi TİSK ve iktidar olacak. İşçi temsilinde yetkili olan Türk-İş'in masaya oturmaması ile senelerdir blok oy kullanan iktidar-işveren ortaklığı, istedikleri zam için bir araya gelecek.

Taraflara masada itiraz yükselmeyeceği neredeyse kesinleşirken ortaklık, önceki iki gün gerçekleşen programlarla bir kez daha belirginleşti. TİSK 29'uncu Genel Kurulu dün Ankara ATO Congresium'da yapıldı. Burada yapılan törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra iktidar temsilcileri de katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 10 Aralık Çarşamba günü TİSK'in organize ettiği ödül törenine katılarak konuşma yapmıştı.

Milyonlarca işçinin ücretini belirleyecek maaş zammında, belirleyici rol üstlenen iki ortak haftayı beraber geçirdi. İşçi için masada koltuk bulunmuyor.

'KEFENİN CEBİ YOK' ÇAĞRISI

İşveren örgütünün töreninde konuşan Erdoğan, asgari ücret zammı için 'temenni' sıraladı. Erdoğan, "Malumunuz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim. Kefenin cebi yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan burada "Vesayete vefa borcunu ödemeye çalışan kimi oluşumların aksine TİSK, kritik dönemlerde yerli ve milli bir duruş sergilemiştir" diye konuştu. Erdoğan'ın konuşması akıllara, hukuka güvene dair konuşmalarının ardından haklarında dava açılan TÜSİAD yönetimini getirdi.

MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Patronlara teşvik üstüne teşvik açıklayan Erdoğan, emek yoğun sektörler için 'müjde'leri sıraladı. Erdoğan, KOBİ'lere verilen desteklerin büyük şirketlere de verileceğini, 48 milyar liralık teşvik dağıtılacağını ifade etti. Patronlara reeskont krediler ve avanslı yatırımlar için de teşvikler açıklanırken Erdoğan "iş dünyası ile yakın işbirliği" diledi.

***

‘ŞANSA BIRAKILMAYAN’ EN AZ 1956 İŞÇİ ÖLÜMÜ!

Erdoğan, patronlara hitap ederken iş cinayetlerine de değinerek "Zaman zaman herkesin içini acıtan, millet olarak yürekleri dağlayan çok üzücü iş kazalarının meydana geliyor" dedi. Erdoğan, "Devlet olarak emekçi kardeşlerimizin güvenli ortamlarda gönül huzuruyla ve rahatça çalışabilmesi için elimizdeki tüm imkanları azami ölçüde seferber ediyoruz. Hem sertifikasyon hem teftiş mekanizmalarımızı tam anlamıyla işletmeye özen gösteriyoruz. İzmir Konak, Beşiktaş Gayrettepe, Bolu Kartalkaya ve en son Kocaeli Dilovası facialarında olduğu gibi ihmali olan kim varsa kamu ve belediye görevlileri dahil kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz" iddiasında bulundu.

Erdoğan, yılın ilk 11 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 1956 işçiyi unutarak "Sadece bu yıl içinde yüreklerimizi yakan kazaları dikkate aldığımızda daha fazla gayret etmemiz, işi daha sıkı tutmamız gerektiği açıktır. Şayet ihmal, özensizlik, dikkatsizlik veya daha fenası, kâr hırsı sebebiyle tek bir emekçimizin dahi canı yanıyorsa, burnu kanıyorsa bunun vebalini başta işverenlerimiz olmak üzere hiçbirimiz taşıyamayız. Her türlü tedbirin alınmasını sağlayacak, insan hayatını ilgilendiren böyle bir konuda işi asla şansa bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.