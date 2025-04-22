İşçiye açlık, topçuya Bodrum’da lüks villa

Bilge Su YILDIRIM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ait ATR Yapı’nın bünyesinde Sakarya Şehir Hastanesi’nin inşaatında çalışan ve iki aylık maaşları ile ihbar tazminatlarını alamayan işçilerin şirketin genel merkezi önünde sürdükleri eylem birinci haftasını doldurdu.

İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) üyesi işçiler, içeride kalan haklarını almak için firmanın İstanbul Pendik’te bulunan Metrowin Tower içindeki genel merkezi önünde eylemler gerçekleştirerek bekleyişlerini sürdürüyor.

Sakarya’dan gelen işçiler, bir haftadır geceleri battaniyelere sarılarak sokaklarda yatarak geçiriyor. Kadıköy’de gerçekleştirdikleri basın açıklamalarının yanı sıra bir haftadır ATR Yapı önünde bekleyişlerini sürdüren işçiler, dün polis tarafından binanın önünü açmaya ve kaldırmaya zorlandı. Binanın önünü terk etmeyen işçiler bina girişini tamamen kapattı, “Hakkımızı alana kadar buranın önünde bekleyişimizi sürdüreceğiz” dedi. İşçiler, alkışlar ve ıslıklar eşliğinde baretlerini yere vurarak genel merkez önündeki bekleyişlerini sürdürdü.

İşçiler bir haftadır sokakta yatıyor.

İnşaat-İş Örgütlenme Uzmanı Deniz Gider, süreci BirGün’e değerlendirdi. İşçilerin haklarını kazanana dek mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Gider, şunları söyledi:

“Bayramdan önce işten çıkarılarak haklarının ödenmemesi üzerine örgütlediğimiz direnişimiz tüm kararlılığımızla sürüyor. Yedi gündür dışarıda kaldırımda uyuyoruz, bu da haliyle giderek bir öfkeye dönüşüyor. Öte yandan üniversitelerde ve sosyal medyada dayanışma ruhu gösteren arkadaşlarımızın desteği bize moral oluyor, kararlılığımızı artırıyor.”

MAÇ PRİMİ YAZLIK VİLLA

İşçilerin maaş ve tazminatlarını ödemeyen ATR Yapı’nın sahibi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Ekim 2024’te ulusal takım futbolcularına Bodrum’da villa verme vaadinde bulunduğu öğrenilmişti. Spor gazetecisi İbrahim Seten’in tv100 canlı yayınında aktardığına göre Hacıosmanoğlu, Türkiye-Galler maçından önce futbolcularla yaptığı toplantıda 2026 Dünya Kupası’na katılma primi olarak, kendi müteahhit firmasına ait Bodrum’da yapılacak olan bir siteden 25 villayı oyunculara ve teknik ekibe verme sözü vermişti.