İşçiye asgari ücret, yöneticiye fahiş huzur hakkı: Çiftçide huzur kalmadı

AKP döneminde birden fazla kamu kurumundan maaş aldığı iddia edilen bürokratlardan olan Hüseyin Aydın’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu GÜBRETAŞ’ın 2025 yılında yöneticilerine ödeyeceği huzur hakkı belli oldu. İşçilerinin büyük bölümü asgari ücretle çalışan kurumun yöneticilerinin huzur hakkına yüzde 60 zam yaptığı öğrenildi.

GÜBRETAŞ, Kasım 1952’de, “Türkiye tarımındaki kalite ve verimliliği artırmak, toprağa bereket katmak” amacıyla kuruldu. Kurum, AKP iktidarları döneminde, “İktidarın arpalığı oldu” eleştirilerinin hedefine oturdu. Şirket, siyasi kaygılar ile yapıldığı öne sürülen atamalar nedeniyle hemen her dönem tartışma yarattı.

GÜBRETAŞ, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdi. Şirket yöneticilerine ödenecek huzur hakkı, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gündem maddeleri arasında yer aldı. Asgari ücretle çalışan çok sayıda işçisi bulunan kurumun, yöneticilerin huzur hakkına yüzde 60 zam yapması dikkati çekti. Buna göre, 2024 yılında 25 bin TL olan GÜBRETAŞ yöneticilerinin huzur hakkının, 2025 yılında 40 bin TL’ye çıkarılması kararlaştırıldı.

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%60’LIK ZAM

GÜBRETAŞ yöneticilerine ödenen huzur hakkı ücretinde yıllar itibarıyla çarpıcı değişim yaşandı. Şirkette 2017 yılında 4 bin TL, 2018 yılında 8 bin TL olan huzur hakkı ücretinde yıllara göre yaşanan değişim ise şöyle kaydedildi:

• 2019: 10 bin TL

• 2020: 12 bin TL

• 2021: 12 bin TL (Pandemi nedeniyle zam yapılmadı)

• 2022: 14 bin TL

• 2023: 18 bin TL

• 2024: 25 bin TL

• 2025: 40 bin TL