İşçiye düşmanca zam teklifi!

Emek Servisi

AKP'nin ücretiyle geçinenlere hasmane tutumu maaş, ücret ve aylık zamları ile devamlı ortaya çıkıyor. AKP tarafından 7 aydır oyalanan kamu işçilerine sunulan son teklif, sefalet düzeyinden öteye geçemedi. Aylardır zamsız çalışan kamu işçilerini yine 'açlık'ta bıraktı. KÇP sürecinde teklifler burada kaldı. Bundan sonra işçilerin haklarının gasp edilmesinin engellenmesi, sendikalar ve onlara bağlı konfederasyonların nasıl adım atacağına bağlı.

İktidarın 600 bin kamu işçisine yılın çoktan biten 6 ayı için sunduğu 3'üncü zam teklifi belli oldu. Kamu Çerçeve Protokolü'nde işçi temsilcisi Türk-İş ve Hak-İş'e verilen resmi teklifte, ilk 6 ay için yüzde 24, sonraki üç dönem için gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif edildi. Teklifte, sosyal haklara ilişkin bir düzenleme de yer almadı.

Türk-İş ve Hak-İş'in Şubat ayında sundukları teklif, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10 refah payı verilmesiydi. İşveren konumundaki hükümetin bir önceki teklifi ise ilk altı ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10, üçüncü altı ay için yüzde 7, dördüncü altı ay için yüzde 5'ti.

Teklif görüşmesinin ardından açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, önümüzdeki Pazartesi tekrar toplantı yapılacağını ifade ederek "Esas sosyal haklar, çalışan düzeni, işyerlerindeki sorunlar... Bunların tamamı ücretler kadar önemli. Pazartesi tekrar bir araya gelinerek, bu sorunları görüşeceğiz. Aylardan beri devam eden görüşmeler sonrasında bir ilerleme var. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta biraz daha ilerleme kaydederiz, öyle olursa da sonuca gideriz" dedi. Türk-İş açıklamasında eylem planı ve greve ilişkin hiçbir bilgi yer almadı.