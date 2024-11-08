İşçiye grev fonu yok, yaptırım var

Emek Servisi

TİS görüşmelerinin tıkanmasıyla grev kararı asılan Bornova Belediyesi'nde, Genel-İş Sendikası'nda örgütlü işçilere grevden caydıracak mesajlar atıldığı iddia edildi.

Genel-İş Sendikası 7 No'lu Şube'den geldiği iddia edilen mesajda, "Grev süresi boyunca SGK priminiz ödenmeyecek, yevmiyeniz kesilecek, sendika tarafından grev fonu olmayacaktır" denildi.

TİS karşılığı işçilerden aidat alan sendikanın, buna rağmen grev fonu oluşturmaması dikkat çekti. Mesajda ayrıca, "Emekçiler kendi imkanlarıyla grev alanına gelmek zorundadır. Grev kırıcılığı olduğu takdirde sendika tarafından cezai yaptırımlar uygulanılacaktır" denildi.