İşçiye mezar olan santralda göçük

13 yıl önce 9 işçinin hayatını kaybettiği Çelikler Holding’e ait Afşin Termik Santralı’nda göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kalan işçinin olmadığı öğrenildi. Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, ancak birkaç iş makinasında hasar olduğunu söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ise olay yerine giderek incelemelerde bulunacağını söyledi. Maden ocağında çalışan işçilerin çektiği görüntülerde iş makinalarının göçükle birlikte kaydığı görüldü.

Afşin Elbistan Çöllolar Kömür Havzası’nda 10 Şubat 2011 tarihinde büyük bir göçük meydana gelmiş 9 işçi hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda Afşin-Elbistan A Termik Santralı’nın kapasite arttırılması için 9 Nisan’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunduğu ve ÇED sürecinin devam ettiği biliniyor.