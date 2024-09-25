İşçiye "Para yok" diyen patron, sendikadan istifa edene yüzde 100 zam teklif etti!

Türk-İş'e bağlı Petrol-İş’te örgütlenen As Plastik işçileri, üçü iş yeri temsilcisi olmak üzere 10 kişinin işten çıkartılmasının ardından 19 Eylül’den beri grevde. 140 işçinin greve çıkmasıyla birlikte As Plastik’te üretim durdu. İşçiler, kovulan arkadaşlarının işlerine dönene kadar greve devam edeceklerini belirtiyor.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, As Plastik Fabrikası işvereni, 2022’de sendikalaşmayı engellemek için çalışanlara baskı kurdu. Ancak işçiler örgütlenmeye devam etti. İşveren bu kez 2023’ün Şubat ayında 28 kişiyi işten çıkardı.

İşçiler, iş durdurma eylemi başlatarak işverene geri adım attırmayı ve arkadaşlarını geri döndürmeyi başardı. İşveren bu kez de grev kararı alınması öncesinde, 29 Ağustos’ta 10 kişiyi işten çıkardı. İşçiler 19 Eylül Perşembe günü As Plastik Fabrikası’nda işten atılan sendika üyelerinin geri alınması, toplu sözleşme masasının yeniden kurulması ve fabrikadaki iş barışının yeniden tesis edilmesi için grev başlattı.

MÜCADELEMİZ MEŞRU

As Plastik'te 9 yıldır çalışan ve 29 Ağustos’ta kod-49 ile işten atılan İşyeri Temsilcisi Savaş Çakmak, “İşveren sendikayı işyerine sokan 10 kişiyi çıkartarak içerdeki arkadaşlara baskı kurmaya başladı. Bütün baskılara rağmen buradayız. Çarklar tamamen durdu. İnsanlar kararlı. Güçlüyüz ve buna inanıyoruz. En azından mücadelemizin meşru olduğunu biliyoruz” dedi.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

İşçilerin taleplerine değinen işyeri temsilcisi Çakmak, “Arkadaşlarımız işten çıkartılmadan önce işverenin masaya oturmasını istiyorduk. Ama şu an 10 arkadaşımız işten atıldı. Önceliğimiz arkadaşlarımızın işe dönmesi. Daha sonra toplu pazarlık masasına dönülmesi. Bu şartlar sağlandığı zaman biz de iş barışını koruyarak işe başlayıp üretime devam edeceğiz. Yüzde 35 zam talebimiz vardı. Kıyafet ve yakacak yardımı talebimiz vardı. Bunlarda anlaştık ama son noktada ‘sendikayı istemiyoruz’ dediler. Biz de bunu kabul etmedik. Sendikadan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

SENDİKADAN İSTİFAYA YÜZDE YÜZ ZAM TEKLİF ETTİ

Ebubekir Taşkın, “Daha önce arkadaşlarımız işten atılmıştı ve sendika ile birlikte onları geri aldık. Mayıs ayında ise toplu iş sözleşmesine (TİS) oturduk. Hukuki maddelerin hepsi geçti. Ancak maddi olan maddelere geçince patron, ‘Param yok’ demeye başladı. Ancak aynı patron sendikayı engellemek için bazı arkadaşlara yüzde elli bazılarına ise yüzde yüz zam teklif etti. Para olmayan biri yüzde yüz nasıl verecek? Demek ki parası var. Sendikayı istemiyor. Sendikalıyız ve fikrimiz değişmeyecek” dedi.