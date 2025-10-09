İşçiye sefalet, yönetime bereket: GÜBRETAŞ’tan 1,8 milyar TL kâr

GÜBRETAŞ’ın Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Yarımca tesisinde çalışan işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle 3 Temmuz’da greve çıktı. Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin örgütlü olduğu işyerindeki grevde 100’üncü güne girildi. İşçiler, yüzde 30 olarak dayatılan yıllık zammın artırılması taleplerine karşılık bulamadı. Tarım Kredi Kooperatifi’ne bağlı olan GÜBRETAŞ’ın işçilerinin zam talebiyle başlattığı direniş devam ederken kurumun 2025’in ilk yarısına yönelik mali bilançoları açıklandı. GÜBRETAŞ’ın mali tabloları, işçilerin haklılığını gözler önüne serdi.

HUZURA YÜZDE 40 ZAM

AKP döneminde birden fazla kamu kurumundan maaş aldığı iddia edilen bürokratlardan olan Hüseyin Aydın’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu GÜBRETAŞ’ın 2025 yılında yöneticilerine ödediği huzur hakkı yüzde 60 zamlandı. 7 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar kapsamında 2024 yılında 25 bin TL olan GÜBRETAŞ yöneticilerinin huzur hakkı, 2025 yılında 40 bin TL’ye çıkarıldı. Şirkette 2020 ve 2021 yıllarında 12 bin TL olan huzur hakkında, 2022-2025 döneminde yıllara göre yaşanan değişim ise şöyle kaydedildi:

• 2022: 14 bin TL

• 2023: 18 bin TL

• 2024: 25 bin TL

• 2025: 40 bin TL

FAHİŞ GELİR

İşçilerin taleplerini karşılamayan şirketin, Ocak-Haziran 2025 dönemine yönelik mali bilançosu da belli oldu. Şirketin, 2025’in ilk yarısında elde ettiği net dönem kârı kayıtlara, 1 milyar 804 milyon 265 bin TL olarak geçti. Şirketin net dönem kârında yıllara göre yaşanan değişim, şöyle sıralandı:

• 2022: 843 milyon TL

• 2023: 48,5 milyon TL (Zarar)

• 2024: 460,5 milyon TL

• 2025 (Ocak-Haziran): 1,8 milyar TL

∗∗∗

İŞÇİYE YÜZDE 30’LUK ZAMMI REVA GÖRDÜLER

GÜBRETAŞ fabrikasında çalışan Petrol-İş’te örgütlü 240 işçi, sendika ile ve Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü arasında ocak ayından beri devam eden toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 30 yılın ardından ilk defa üretimi durdurmuştu. Görüşmeler sürerken işverenin mart ayında masaya yüzde 30 oranında zam teklifi getirmesi tepkiyle karşılanmış, sendika yeni bir teklif gelmezse greve çıkacağını ilan etmişti.

Teklifin yüzde 30’da kalmasının üzerine işçiler, 3 Temmuz’da greve çıkmıştı. Sendika Başkanı Akyüz, "GÜBRETAŞ emekçisi alnının akıyla mücadele ediyor. Bu ülkede hangi işçi ve emekli memnun? Bize yaşanan enflasyonu bile reva görmeyen anlayışa karşı direncimizi ortaya koyuyoruz. Bu işçiler artık sadece geçinmek istiyor. Biz çalışmazsak hayat durur. Ama hep bizim üzerimize çöktüler. Bizi işsizlikle, açlıkla tehdit ettiler. Biz bu ülkeye değer katıyoruz. Biz mücadelemize bakarız. Doğrusu neyse onu yaparız. Bu sömürü düzenini ortadan kaldırmanın tek yolu mücadele ve örgütlülüktür" şeklinde konuşmuştu.