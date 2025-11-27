İşçiye sıcağı bile çok gördüler

Emek Servisi

İzmir Kemalpaşa’da 352 gündür sendika ve toplu sözleşme hakları için direnen Petrol-İş Sendikası’nda örgütlü Temel Conta işçilerinin fabrika önünde beklerken soğuk ve yağmurdan korunmak için alana konteyner yerleştirmesi Kaymakamlık tarafından engellendi. İşçiler, konteyner taleplerinden vazgeçmeyeceklerini ifade ederek Kemalpaşa Kaymakamlığı’na da tepki gösterdi.

İşçilerden Sinem Kaya, yaşananları BirGün’e anlattı. Kaya, şu ifadeleri kullandı: “Biz bir yıldır burada yağmur çamur, kar kış dinlemeden direniyoruz, ne Kaymakam ne Vali bir güne bir gün ziyaretimize gelmedi. Bir kez olsun ‘Sizin derdiniz ne, ne istiyorsunuz?’ diye sormadılar, bizi dinlemediler. Ama böyle en küçük şeyde hemen karşımıza dikildiler.

Sendika soğuk havada üşümeyelim diye bir konteyner ayarlamıştı, daha getirmeden grev alanına bir sürü çevik kuvvet ekibi doluştu. Neymiş, Kaymakam yasaklamış, yer işgali oluyormuş. Dün (önceki gün) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ydü. Şurada kadın işçiler olarak direnirken üşümemek istedik alt tarafı, onu bile çok gördüler. En ufak şeyde yasakla, tehditle, korkutmayla karşımıza dikildiler.”

Greve tüm kararlılıklarıyla devam edeceklerini ve grev alanını terk etmeyeceklerini ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Biz burada ne pahasına olursa olsun direneceğiz. Bir yıldır kadın işçiler olarak burayı terk etmedik, bundan sonra da kar kış demeden burada nöbet tutmaya devam edeceğiz.”