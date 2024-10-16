İşçiyi çağırıp alay ettiler

Bilge Su YILDIRIM

Bursa’da faaliyette bulunan Orakçı Makina’da sendika üyesi olduğu için işten çıkarılan iki işçi, mahkemenin işe iadelerine karar vermesine rağmen önceki gün işveren tarafından fabrikaya alınmadı. İşe iade kararının ardından işveren tarafından fabrikaya çağrılan işçiler, fabrika bahçesinden içeri girdiklerinde fabrika yönetiminin “Sizi işe alacaktık ama vazgeçtik, almıyoruz” cevabıyla karşılaştı.

Türk Metal Sendikası’nın çoğunluk sağladığı Orakçı Makina’da 11 işçi, sendika üyesi olduktan sonra 2022 yılında işten çıkarılmıştı. 11 işçiden 9’u ara bulucu görüşmelerinde anlaşma sağlarken 2 işçi hukuki süreç başlatmıştı. Bursa 11’inci İş Mahkemesi, davacı işçileri haklı bularak işverenin sendikal hakka engel olduğuna hükmetmiş, işveren ise mahkeme kararına itiraz ederek davayı istinafa taşımıştı. İstinaf mahkemesi de 11’inci İş Mahkemesi’nin kararını onaylayarak işçilerin lehine karar vererek davacı işçi Yüksel Sargın’a sendikal tazminat ödenerek davacının işe iade edilmesine hükmetmiş, davacı olan diğer işçi Ramazan Aktuğ ise Bursa 9’uncu İş Mahkemesi tarafından aynı gerekçeyle haklı bulunmuştu. Mahkemenin işçilerin “sendika hakkının ihlal edildiğine” hükmederek işçileri işe iade etmesini ardından işveren tarafından fabrikaya çağrılan ancak işe alınmayan işçiler, yaşananları BirGün’e anlattı.

İşçi Ramazan Aktuğ bahçeden kovulduğunu söyledi. “Elimde Orakçı Makina’nın gönderdiği işe davet belgesiyle fabrikanın bahçesinden içeri girdim, ‘Sizi işe almayacağız, bahçeden çıkın’ dediler” diyen Aktuğ, yaşananları şöyle anlattı: “Sonrasında Orakçı Makina’nın merkez işyerine de gittim. ‘Ya elimizde mahkeme kararı var, nasıl almazsınız? dedim. Bana dediler ki ‘Sizi işe almaya karar vermiştik ama üretimlerimizde düşüş var. O yüzden sonra sizi almaktan vazgeçtik.’ Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? İki yıldır mücadele veriyorum, artık çok yoruldum. Resmen sadece dalga geçmek için beni ayaklarına çağırdılar. Bir de işe başlatmama tazminatı yatıracaklarını söylediler, onu da yatırmadılar.”

TAZMİNATIN ‘VERGİ’SİNİ KESMİŞLER

İşe iadesine karar verilen ancak yeniden işe alınmayan diğer işçi Yüksel Sargın ise 24 Haziran’da işveren tarafından işbaşı yapmak üzere fabrikaya çağrıldığını ancak belgenin eline ulaşmadığını söyledi. Belgenin eline ulaşmaması sonucu 24 Haziran öğleden sonra fabrikaya giden Sargın, yine de işe alınmadığını anlattı: "Beni saatlerce fabrika önünde bekletip ‘Biz size haber vereceğiz’ deyip yolladılar. Haber vermediler, işe geri de almadılar. Sonra bir de ‘Biz işbaşı yapsın diye çağırdık, gelmedi’ deyip hacze vermişler. İçeride kalan 45 bin lira maaşım vardı, davayı kazanınca onu ödemişlerdi bana, şimdi hacizle onu geri istiyorlar. Gerçekten çok yoruldum. Orakçı Makine’den çıkarılınca Bursa’da iş bulamadım, mecbur Gebze’ye geldim burada çalışıyorum. Eşim, çocuğum Bursa’da kaldı.”

Sargın, mahkemede kazandığı 120 bin liralık sendikal tazminatın da eksik yatırıldığını aktardı. Orakçı Makina’nın 120 bin liralık tazminatın yalnızca 95 bin lirasını yatırdığını ve 25 bin lira eksik yatırılmasının gerekçesinin “Vergi kestik” olarak açıklandığını söyledi.