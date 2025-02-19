İşçiyi savunmak değil engellemek suçtur

Ebru ÇELİK

Patronlar işçileri ağır çalışma koşullarına mecbur bırakarak iş barışını bozarken geçtiğimiz pazar günü gözaltına alınarak önceki gün sevk edildiği mahkemece tutuklanan Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Yaklaşık 3 bin işçinin haklarını savunan Türkmen’in tutuklanmasına yönelik itirazlar ve Türkmen’e yönelik destekler ise durmuyor. Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2’si AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan’a ait 8 fabrikada 3 binden fazla işçinin düşük maaş ve kötü çalışma koşulları nedeniyle başlattığı direniş de devam ediyor.

VAZGEÇMEK YOK

Dün cezaevine giden Türkmen’in avukatı Ahmet Ergin Sözen, cezaevi koşullarının iyi olmadığını aktardı. BirGün’e konuşan Sözen, “Türkmen’in ilk cümlesinin ‘İşçiler haklarını aramaktan, mücadele etmekten vazgeçmesinler’, ‘Bu ceza bana yönelik değil, patronların emri ile işçilerin direnişini bölmeye yönelik bir cezadır’ dedi. Türkmen’in durumu şu an iyi ama cezaevi koşulları çok kötü” diye aktardı. Sözen, konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “E tipi cezaevi, adli suçluların kaldığı bir yer. Türkmen, bir sendikanın genel başkanı ve suçu burada kalmaya uygun değil. Kaldı ki işlediği bir suç da yok. 'Çalışma hürriyetinin ihlali', 'suç işlemeye tahrik' bu suçlar kanunen suç dahi değil bir tahrik var. Bu suçun karşılığının da para cezası olması gerekiyordu. Türkmen’e 12 Eylül'den kalan uygulamalar uygulanmış: saç kestirmek, kaşık-çatalsız yemek vermek gibi. Cezaevinde yer olmadığı için de bir ranzada 2-3 kişi kalınıyor. Biz itirazlarımızı yaptık. İşçiler için emek veren Türkmen, suçsuzdur ve tutukluluğa son verilmelidir.”

DAYANIŞMA SÜRÜYOR

Türkmen’e, sendikacılar, işçiler, siyasetçiler ve yurttaşlardan destek açıklamaları gelmeye devam etti. İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu'nun (İİSŞP) Türkmen için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “BİRTEK-SEN Genel Başkanı Türkmen hukuksuz biçimde keyfi olarak tutuklanmasını kınıyor derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu tutuklama tüm ülkedeki işçilerin sendikal haklarına, hak mücadelesine açık bir saldırı ve adeta bir gözdağıdır.”

Sağlık İş Gaziantep Şube Başkanı Asef Bozkuş da “Sendika yasal haktır. Sendika genel başkanı Türkmen derhal serbest bırakılmalıdır. Demokrasi varsa sendika olacak, sendika varsa işçi olacak” diyerek destek mesajlarını iletti.

KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz ve Antep Şubeler Platformu temsilcileri de BİRTEK-SEN’i ziyaret ederek dayanışmalarını gösterdi. Ziyarette, birlik, mücadele ve dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. Dayanışma göstertenler, işçiler haklarını alıp ve Türkmen serbest bırakılana kadar sürecin takipçisi olacaklarını ifade ettiler.