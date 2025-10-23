İşçiyi yok saydılar

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan ve güneş panelleri üreten Smart Solar fabrikasında haziran ayından bu yana süren toplu iş görüşmeleri çıkmaza girdi. Dün itibarıyla fabrikada örgütlü olan DİSK Birleşik Metal-İş öncülüğünde, çoğunluğu kadın 260 işçi grev kararını aldı.

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın hazırladığı sözleşme taslağına karşı işverenin sunduğu teklif, işçilerin beklentisinin çok uzağında kaldı. İşveren, birinci altı aylık dönem için net 3 bin lira zam önerdi. Sonraki dönemlere dair teklifi ise “enflasyon oranı” oldu.

Grev pankartının açılmasından sonra açıklama yapan Birleşik Metal-İş yönetimi, işçilerin barınma, eğitim ve gıda masraflarına dikkat çekerek yapılan açıklamada, “Bu tablo, talep ettiğimiz ücret artışının fazla değil, aksine yaşamak ve geçinmek için asgari düzeyde bir ücret talebi olduğunu göstermektedir” denildi.

İŞLETME YÖNETİCİLERİ SENDİKALARI KARIŞTIRDI

Smart Solar patronunun sunduğu teklifin, işçinin emeğinin yok sayılması anlamına geldiğini belirten sendika, “Şirket, Gebze’deki üretim tesisinden elde ettiği yüksek kârlarla İzmir’de hem güneş paneli üretimi hem de hammadde imalatı yapan yeni fabrikalar açmıştır. Ancak aynı Smart Solar işvereni, bu büyümenin arkasındaki işçilere yalnızca kırıntıları layık görmektedir” dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Smart Solar yönetimi, İzmir’deki fabrikasında kendisine yakın bir sendikayla uyum içinde çalışmanın rahatlığıyla Gebze’de de aynı tarz bir sessizlik beklemiştir. Ancak burada yanıldığı nokta, Smart Solar Gebze fabrikasında Birleşik Metal-İş’e üye işçilerin ilk günden bu yana demokratik, şeffaf ve birlikte karar alan bir sendikal gelenekle mücadelesini sürdürüyor olmasıdır.

Tüm toplu sözleşme süreci boyunca alınan her karar işçilerle birlikte tartışılmış, tüm aşamalarda üyelerimiz şeffaf bir şekilde bilgilendirilmiştir. Bizim sendikal anlayışımız, sarı sendikal yapılarda olduğu gibi kapalı kapılar ardında karar alan değil; üyeleriyle birlikte yol yürüyen, iradesini işçilerden alan bir anlayıştır.”

Sendika Başkanı Özkan Atar, işveren teklifinin Türkiye gerçeklerinden çok uzak olduğunu söyledi. Atar, “Konut kiraları yüksek. Kalan ücretlerle bir ailenin geçimini sağlamak, temel ihtiyaçlarını karşılamak neredeyse imkânsız. Tüm bu koşullar altında Smart Solar patronunun sunduğu teklif, emeğimizi yok sayan ve işçilerin gerçeklerinden kopuk bir dayatmadır. Şirket, Gebze’deki üretim tesisinden elde ettiği yüksek kârlarla İzmir’de hem güneş paneli üretimi hem de hammadde imalatı yapan yeni fabrikalar açmıştır. Ancak aynı Smart Solar işvereni, bu büyümenin arkasındaki işçilere yalnızca kırıntıları layık görmektedir” diye konuştu.

İşçiler büyük bir coşkuyla grevi halaylar ve türkülerle karşıladı. Grev kararının alınmasına sendikalar ve siyasi partiler de destek verdi.