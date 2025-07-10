İşçiyle uğraşmaktan vazgeçin, halka hizmet edin

Emek Servisi

Belediye-İş İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinde (İzBB) 368 işçinin işten atılmasına karşı sendika binasından Egemenlik Binası’na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca “Atılan işçiler geri alınsın”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “İş, ekmek yoksa barış da yok” sloganları atıldı. Eylemde konuşan Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, İzBB Başkanı Cemil Tugay’a seslendi.

Çakmak, şunları söyledi: “Geldiğiniz günden beri KESK’le, DİSK’le uğraşıyorsunuz, şimdi bizimle uğraşıyorsunuz. İşçiyle, uğraşmayı bırakın halka hizmet edin. Yeter artık. Ekmeğimize kan doğramayı bırakın, bu sevdadan vazgeçin. Atılan arkadaşlarımız için hep birlikte bu mücadeleyi zafere ulaştırmak için uğraşacağız.”

Basın açıklamasını okuyan Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay ise “Bizi açlığa yoksulluğa mahkûm edenlere karşı meydanlardayız” ifadesini kullandı. İzBB Başkanı Tugay, TİS kapsamında yer alan eylül ayındaki enflasyon farkı zammının geri alınmasını talep etmiş, sendika ise reddetmişti. Başkan Tugay ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kalmasının ardından 368 işçi işten çıkarılmıştı.