İşçiyle uğraşmayı bırakın, işinize bakın

Emek Servisi

Türk-İş Ege Bölge Başkanlığı ve bağlı sendikaların İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinde (İzBB) işten çıkarılan ve direnişe geçen Belediye-İş üyesi işçileri ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, asla geri adım atmayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bize dedikleri şu, ya kazanılmış hakları geri çekeceksiniz ya işçi çıkartacağız. Türk-İş şubeleri olarak, bu haklı davanın arkasında mücadele edeceğiz.” Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak ise “Neden işçinin ekmeğine kan doğuruyorsunuz? Neden insanları buralarda sokaklarda süründürüyorsunuz? Utanmıyor musunuz? KESK'le uğraştınız, DİSK'le uğraştınız. Şimdi bizimle uğraşıyorsunuz. İşçilerle, sendikalarla uğraşmayı bırakın; bu kente hizmet etmeye bakın” ifadelerini kullandı.