İşe alımlarda "uyuşturucu testi" dönemi: Talep 7 kat arttı, stajyerlerden bile isteniyor

Yakın zamana dek sınırlı sektörlerde uygulanan uyuşturucu madde testleri son dönemlerde artan uyuşturucu operasyonlarının ardından birçok sektörde rutin olarak uygulanmaya başladı.

Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre uyuşturucu madde testleri sağlık, güvenlik, lojistik, enerji ve ağır sanayi gibi birçok alanda işe giriş prosedürlerinin parçası haline geldi.

6-7 KAT ARTIŞ

İstanbul’daki laboratuvarlara günlük 20 binden fazla işveren kaynaklı test talebi geldiği belirtiliyor.

Bunun da önceki döneme göre ortalama 6-7 katlık bir artış olduğu ifade ediliyor.

STAJYERLERDEN BİLE İSTENİYOR

Haberde, bazı büyük şirketlerin stajyerler dahil adaylardan test istediği, laboratuvarların ise artan talep nedeniyle toplu anlaşmalar ve kurumsal paketler sunduğu aktarılıyor.

Testlerin piyasa fiyatının ortalama 2.200 TL olduğu, toplu anlaşmalarda bu bedelin düşebildiği ifade ediliyor.

HUKUKİ BOYUT

Hukuki açıdan ise işverenlerin test talep etmesinin tamamen yasak olmadığı; ancak uygulamanın işin niteliğiyle bağlantılı olması, adayın açık rızasının alınması ve kişisel verilerin korunması gerektiği vurgulanıyor.

Test sonuçlarının yalnızca ilgili kişiye verildiği, işverene iletilmesi için açık onay gerektiği belirtiliyor.