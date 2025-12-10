İşe erken gelen çalışan kovuldu

İspanya’da işe başlama saati 07.30 olan çalışan 06.45 ile 07.00 arasında ofise gelmesi sebebiyle işten çıkarıldı.

The Sun’da yer alan habere göre mahkeme çalışanın sözlü uyarıların ardından sonra 19 kez daha işe erken geldiğini saptadı.

Bir lojistik şirketinde yaşanan olayda işten çıkarılmasının haksızlık olduğunu savunan 22 yaşındaki kadın Alicante Sosyal Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkeme şirketi haklı buldu.

Kararda, kadının işyeri kurallarını açıkça reddetmesinin, İspanyol İşçi Statüsü’nün 54. maddesi kapsamında ciddi ihlal anlamına geldiği vurgulandı.

İsmi açıklanmayan 22 yaşındaki kadın ayrıca işyerine henüz varmadan şirket uygulaması üzerinden giriş yapmaya çalışmakla da suçlandı.

Şirketin yöneticileri kadını şirketin ikinci el bir aracını aküsüz ve izinsiz olarak satmakla da suçladı.

ERKEN GELİŞİNİN SEBEBİ YÜKSEK İŞ YÜKÜ

İspanya basınındaki haberlerde çalışan, erken gelişinin taşıdığı yüksek iş yükünden kaynaklandığını savunarak işten çıkarılmaya itiraz etti ancak bu gerekçeyi destekleyecek kanıt sunmadı.

Şirket ise bu saatlere görevler atamayacağını savundu.

İstihdam uzmanları, işverenlerin açıkça belirlenmiş kurallar konusunda katı uygulamalar yapma hakkı olduğunu ifade ediyor.

Eski çalışan, kararı Valencia Yüksek Mahkemesi’ne taşıma hakkına sahip.