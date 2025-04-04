İşe gitmek için dolmuş bekleyen gence silahlı saldırıya 4 gözaltı

Samsun’da işe gitmek için evinin önünde dolmuş bekleyen gencin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, brandacıda çalışan S.K. (25), işe gitmek için evinin önünde dolmuş beklerken silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, kendisine silahlı saldırıyı E.K. ve S.T.’nin düzenlendiğini söyledi. Silahlı saldırganların kaçtığı öğrenildi. Polis ise olay yerinde 6 adet boş kovan ele geçirdi. Yapılan takip ve araştırma sonucu olayla ilgili R.Ö. (23), İ.Ö. (20), E.K. (19) ve 18 yaşından küçük 1 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.