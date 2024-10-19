İşe iade sözü aldılar

Ebru ÇELİK

İstanbul Çatalca’da işlenmiş gıda üreten Polonez fabrikasında 93 gündür sendikal haklarıyla işe geri iadeleri için direnen 146 işçi dün, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ında bulunduğu İstanbul Sarıyer’de The Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleşen Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na giderek sorunlarına çözüm üretecek bir yetkili aradı.

Erdoğan ile görüşemeyen işçiler çalışma bakanı yardımcılarıyla konuşarak işe geri iadeleri için söz alan işçileri örgütleyen Tekgıda-İş Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu şöyle konuştu:

“Aldığımız bir duyumla 30 Polonez işçisiyle soluğumuzu Sarıyer’de bulunan bu otelde aldık. Oraya gitme amacımız çalışma bakanı ya da Cumhurbaşkanı’mızla konuşmaktı. Bizimle Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın yardımcıları ilgilendi. Sorunlarımızı dinlediler ve Polonez işçilerine yardımcı olacakları yönünde söz verdiler. Aynı zamanda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Vedat Bey’de telefon ile görüşme sağlayarak Polonez işçileri için sözleşti.”