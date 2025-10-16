İşe iade talebiyle yürüyen KESK’lilere polis ablukası: Oturma eylemine başladılar

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşte emekçiler, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Antep ve Adana'nın ardından dördüncü gününde Ankara’ya ulaştı.

Adalet Bakanlığı’na yürümek isteyen KESK'lilerin yürüyüşü polis tarafından engellendi. SES (Sağlık Emekçileri Sendikası) önünde ablukaya alınan KESK’liler, polis ablukası kalkana kadar hiçbir yere ayrılmayacaklarını vurgulayarak oturma eylemine başladı.