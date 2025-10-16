Giriş / Abone Ol
İşe iade talebiyle yürüyen KESK’lilere polis ablukası: Oturma eylemine başladılar

KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyen KESK’liler, Ankara’ya ulaştı. SES Genel Merkezi önünden Adalet Bakanlığı’na yürümek isteyen KESK’liler polis tarafından ablukaya alındı.

Güncel
  • 16.10.2025 17:35
  • Giriş: 16.10.2025 17:35
  • Güncelleme: 16.10.2025 18:14
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Evrensel

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşte emekçiler, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Antep ve Adana'nın ardından dördüncü gününde Ankara’ya ulaştı.

Adalet Bakanlığı’na yürümek isteyen KESK'lilerin yürüyüşü polis tarafından engellendi. SES (Sağlık Emekçileri Sendikası) önünde ablukaya alınan KESK’liler, polis ablukası kalkana kadar hiçbir yere ayrılmayacaklarını vurgulayarak oturma eylemine başladı.

