İsfahan'da 170 bin yabancı sınır dışı edilecek

İran'ın İsfahan eyaletinde, yabancı uyruklu 170 bin kişinin eyalet dışına çıkarılacağı ve böylece eyalette yaşayan yabancıların toplam nüfusa oranının yüzde 3'ün altına düşürüleceği bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre İsfahan Valisi Mehdi Cemalinejad, İsfahan Eyaleti Yabancı Uyruklularının Düzenlenmesi Komisyonu'nda yaptığı konuşmada eyaletteki yabancı nüfusa dikkati çekti.

Cemalinejad, İsfahan'ın, sanayi tesisleri ve madenler açısından yabancı uyruklular için çekim merkezi haline geldiğini belirterek, eyaletin yabancılara ilişkin düzenleme programının uygulanmasında öncü olması gerektiğini dile getirdi.

"CAYDIRICI ÖNLEMLER ALINMALI"

Cemalinejad, "Yabancı uyruklu 170 bin kişi eyalet dışına çıkarılarak yabancıların nüfusunun yüzde 3’ün altına düşürülmesi, eyaletin temel hedefidir. Ancak uygulama aşamasında yabancıların onuru korunmalı ve sanayi istihdamına zarar verilmemeli" dedi.

Yabancı uyrukluların eyalet dışına çıkarılmasının uygun ve planlı tedbirlerle hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Cemalinejad, "yabancıların kontrolsüz şekilde artmasını önlemeye yönelik" caydırıcı önlemler alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Çalışma izni verilen yabancıların yalnızca izin verilen mesleklerde çalışması gerektiğini kaydeden İsfahan Valisi, 170 bin yabancının eyalet dışına çıkarılması sürecinde toplumsal huzuru bozacak eylemlerden kaçınılmasının önemine vurgu yaptı.

ÜLKEDE YAKLAŞIK 6 MİLYON AFGAN İKAMET EDİYOR

İranlı yetkililer, ülkede yaklaşık 6 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan 2 milyondan fazlasının izinsiz ikamet ettiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, seçim kampanyası sürecinde, yasa dışı göçmenlerin ülkede uyuşturucu ve istihdam gibi ciddi sosyal sorunlara yol açtığını ve bu sorunu çözeceklerini söylemişti.

İran, haziran ayındaki 12 günlük savaştan sonra yasa dışı Afgan göçmenlere yönelik kitlesel sınır dışı operasyonlarını artırmıştı.