İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, 'etkin pişmanlık' kapsamında ifade vererek tahliye edildi
İBB soruşturması kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadenin ardından tahliye edildi.
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği ifade üzerine başlatılan operasyonda tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.
Burak Korzay, soruşturma kapsamında İBB'ye düzenlenen 5'inci dalga operasyonunda Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri doğrultusunda 4 Haziran'da tutuklanmıştı.
Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.
Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.