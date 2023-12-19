İşgal altındaki engelli kılavuz çizgileri yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde işgal altında bulunan ya da eskiyen görme engelliler kılavuz çizgilerini yeniledi.

Altınokta Körler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Oktay ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin İltar yenilenen kılavuz çizgilerini yerinde inceledi. Ahmet Oktay çalışmalardan memnun kaldığını ifade ederek, ulaşım araçlarında da sesli uyarı sisteminin devreye alınmasını talep etti.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Ahmet Oktay, “Büyükşehir belediyemiz çalışıyor, çalışmaları yerinde inceledik. Antalya’daki engelli arkadaşlarımızın sorunlarına çözüm olmak için çalışıyoruz. Görünen o ki bize engel çıkaran belediyeler değil, esnafımız ve Antalyalılar olarak görüyoruz. Kılavuz çizgilerinin üzerine araç koyanlar belediye çalışanları değildir. Antalyalılardan biraz daha dikkatli olmasını istiyoruz. Scooterları ortalara konulmasını istemiyoruz. Bundan sonraki süreçte ulaşımda sesli sinyallerin yapılması için mücadele edeceğiz” dedi.



“İşgal için teşebbüste bulunan esnaflarımızı uyarıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin İltar ise çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Engelli bireylerimizin rahatlıkla erişebilmeleri amacıyla sosyal belediyecilik çerçevesinde hizmetlerimizi sürtüyoruz. Atatürk Caddesi üzerinde kılavuz çizgileri işgal edilerek eskimişti. Buralarda değişiklik yapıyoruz, işgal için teşebbüste bulunan esnaflarımızı uyarıyoruz. Tekrar böyle bir işgalde bulunurlarsa zabıta ekiplerimiz kendilerini uyaracak. Büyükşehir belediyemizin aldığı otobüslere sesli sinyal sistemi yerleştiriliyor” ifadelerine yer verdi.