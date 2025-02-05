İşgal mesajı vermişti: Hamas'tan Trump'ın açıklamalarına yanıt

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ve Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik dile getirdiği planlarına tepki gösterdi.

Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin herhangi bir tarafın keyfi olarak yönetebileceği bir alan olmadığını, aksine işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Gazze'yi işgal etme' yönündeki açıklamalarının, Filistin ve bölge hakkında ‘derin bir cehalet ve kafa karışıklığını’ yansıttığını ifade eden Rişk, Filistin halkının haklarını temel almayan yaklaşımların kabul edilemez olduğunu, adil bir çözümün, “emlak tüccarı zihniyetiyle ve güç ile tahakküm mantığıyla değil, işgalin sona erdirilmesiyle” mümkün olabileceğini kaydetti.

"Trump’ın açıklamaları, ABD’nin işgalci İsrail rejimiyle tam bir uyum içinde olduğunu ve Filistin halkına yönelik saldırıları desteklediğini bir kez daha gösteriyor." değerlendirmesinde bulunan Rişk, Filistin halkının ve etkin güçlerinin, bölgesel ve uluslararası destekçileriyle birlikte, her türlü zorla yerinden etme ve sürgünü dayatma girişimine karşı kararlılıkla durmaya devam edeceği ve bu planları boşa çıkaracağı ifade etti.

"YENİ BİR NEKBE OLUR"

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek, tüm Filistin halkının ABD Başkanı Trump'ın Gazze halkını sürgün etme çağrılarını reddettiğini kaydetti.

Bergusi, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun soykırım savaşıyla başaramadığı şeyi, ABD yönetimi siyasi baskılarla başaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamalarını, 1948'de binlerce Filistinlinin zorunlu göçe tabi tutularak vatansız kalmalarına neden olan "Nekbe"'ye benzeterek, "uluslararası hukuka göre savaş suçu sayılan bir etnik temizlik çağrısı" ve "Filistin halkı için yeni bir Nekbe" olarak nitelendiren Bergusi, tüm ülkeleri, özellikle de Arap ve İslam ülkelerini, bu tehlikeli planları kesin bir şekilde reddettiklerini ilan etmeye çağırdı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğununu dile getiren Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması" iddiasında bulunan Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını ileri sürmüştü.