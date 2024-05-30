İşgal ve direnişin romanı

Sercan SİNECAN

Gazeteci yazar Fügen Ünal Şen’in yeni romanı 'Tut Elimden İstanbul' okuru İngiliz, Fransız, İtalyan askerlerin şehri hâkimiyet altında tutarken, her şeye rağmen vazgeçmeyen, direnen insanların dünyasına ve mücadelesine götürüyor.

İstanbul’un en karanlık zamanları. Sokaklarda yabancı ülke askerleri devriye geziyor, Marmara’daki savaş gemileri toplarını İstanbul’a çevirmiş. İstanbul işgal altında. Caddelerde, binalarda İngiliz, Fransız; İtalyan, Yunan bayrakları.

Haksız tutuklamalar, gözdağı vermek için yapılan işkenceler, sürgünler, baskınlar. Pera’nın karanlık sokakları çetelerin kontrolünde, halk sokağa çıkmaya korkuyor.

Yabancı ülkeler Mondros Mütarekesi ile Osmanlı’yı ve İstanbul’u esir almış, kımıldatmıyor. Peki ya o günler nasıl yaşanıyor, sokaktaki, evlerdeki insanların duyguları, korkuları ne? Neler konuşuluyor, içten içe neler planlanıyor?

DİRENENLERİN HAYATI

Mustafa Kemal’in Anadolu’da verdiği mücadeleye destek vermek isteyenler o baskıya rağmen nasıl organize oluyorlar? Ya aşklar, o karanlık günler içinde filizlenebiliyor mu yoksa ertelenip yaşanmadan kaybolup gidiyor mu?

Umudu yaşatan hangi duygular, mücadeleler?

Bu soruların yanıtı gazeteci Fügen Ünal Şen’in yeni romanı 'Tut Elimden İstanbul’da… Kitap, okuru 1918’den 1923’e kadar işgal altında tutulan İstanbul’un sokaklarına, mekânlarına götürüyor, her şeye rağmen vazgeçmeyen, direnen insanların hayatlarına katıyor.

İNSAN ÖYKÜLERİ

Tut Elimden İstanbul, Mondros Mütarekesi’nden sonra 13 Kasım 1918’de İstanbul’a yerleşen düşman ordularının 6 Ekim 1923’te İstanbul’u terkedişlerine kadarki dönemi insan öyküleriyle anlatıyor. Bir gazeteci, gencecik bir kız, sıradan bir tüccar, gözü pek bir denizci, matbaasında direniş kartları basan genç adam kendi kahramanlık hikâyelerini yazarken ülkenin kurtuluş ruhunu yansıtıyor, Cumhuriyet’i mümkün kılan yolu kendileri pahasına örüyorlar.

Dönem kitabı yazarken detayların ve insan hikâyelerinin peşinde koştuğunu söyleyen Fügen Ünal Şen, “Tut Elimden İstanbul’u yazmaya başlamadan önce okumalar yaptım. Dönemi yaşayanların kaleme aldığı anılar, tuttukları günlükler kadar o dönemi araştıran akademik çalışmalar da aradığım detayları verdi. Kitapta gerçek olaylar ve kişiler ile kendi roman kahramanlarımın yollarını kesiştirdim. Okurun, tarih kitaplarından aşina olduğumuz, basmakalıp anlatımla aktarılan olayların yaşandığı anlara, mekânlara gidebilmesini, o günleri yaşamasını istedim” diyor.

23 GÜNÜN HİKÂYESİ

'Tut Elimden İstanbul' beş yıla yakın süren işgal günlerinden seçilen altı günü anlatıyor. Resmi olmayan ilk işgalin yaşadığı 13 Kasım 1918 gününün sabahında başlayan roman, 6 Ekim 1923’te işgal güçlerinin şehri terkettikleri ve Türk askerinin şehri teslim alıp Galata Köprüsü üstünde halkla buluştuğu anda bitiyor. Ancak bu altı özel gün aslında işgalin yaşandığı 4 yıl, 10 ay, 23 günün hikâyesi.