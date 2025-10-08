İşgal yasası bugün AYM’de görülecek

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, ormanları, zeytinlikleri ve meraları maden ve enerji şirketlerine açan 7554 Sayılı Kanun’a ilişkin iptal başvurularını bugün görüşecek. Davayı takip etmek için birçok demokratik kitle örgütünün AYM’ye başvuru yaptığı kaydedildi.

Ege Çevre ve Kültür Derneği (EGEÇEP) ile Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK) doğayı katledecek “7554 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair bazı hükümlerin iptallerine ve yürürlüklülerin durdurulmasına karar verilmesi” istemi ile davacılar yanında katılma isteğinde bulundu.

Derneklerin, İzmir İdare Mahkemesi ön büro kanalıyla yaptığı başvuruda "7554 Sayılı Kanunun, Türkiye’nin taraf olduğu çevre koruma sözleşmelerini, Anayasa ve koruma yasaları ile doğa yasalarını yok saydığı, müşterek doğal varlıklara fütursuzca saldırıların önünü açtığı, yasanın getirdiği düzenlemelerin geri dönüşü olanaksız ekolojik yıkımlara yol açacak nitelikte olduğu, davanın sonucunun başvurucuların kuruluş amaçları doğrultusunda yapacakları hukuksal başvuruları derinden etkileyeceği" ifadeleri kullanıldı.