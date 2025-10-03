'İşgal yasası' görüşülecek: Yaşam savunucularından AYM’ye çağrı

HABER MERKEZİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, ormanları, zeytinlikleri ve meraları maden ve enerji şirketlerine açan 7554 Sayılı Kanun’a ilişkin iptal başvurusunu 8 Ekim’de görüşmeye başlayacak. Kanunun iptali için muhalefet partileri ile birlikte AYM’ye başvuruda bulunan yurttaşlar, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Toprağımızı Vermiyoruz Kampanyası tarafından yapılan açıklamada bir kez daha, yasanın uygulanması ile doğa üzerinde ve sosyoekonomik olarak telafisi mümkün olmayacak zararlar oluşacağı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı talep edildi.

8 Ekim’de gerçekleşecek toplantıda iptal başvurusu yapılan kanun maddeleri ile ilgili yürütmeyi durdurma talebinin de inceleneceği belirtilen açıklamada, "Anayasa Mahkemesi’ne yapılan iptal başvurusu dilekçesinde, yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin koşullarının oluştuğu, yasanın uygulanması ile doğa üzerinde ve sosyoekonomik olarak telafisi mümkün olmayacak zararların oluşacağı, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce benzer başvurularda verdiği kararlar hatırlatılarak belirtilmişti. Yine Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya aykırılıklar konusunda çok detaylı açıklamalar yapılmıştı" denildi.

"HALKIN ÇIĞLIĞINI DUYUN"

Yasanın önce yürürlüğünün durdurulması ardından da iptalini talep eden 20 bine yakın imza toplandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Toprağımızı Vermiyoruz Kampanyası bileşeni 146 ekoloji örgütü ve demokratik kitle örgütü olarak AYM üyelerine sesleniyoruz: Akbelen’de sökülmeye başlayan zeytinlerin, Samandağ’da talan edilen mandalina bahçelerinin, Kırşehir, Eskişehir, Tokat, Balıkesir, Uşak, Kütahya’da ve memleketin dört bir yanında yaşam mücadelesi veren halkın çığlığını duyun."

Yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi halinde şirketlerin doğayı ve halkın yaşam kaynaklarını tahrip etmek için daha çok cesaret kazanacağı vurgulanan açıklama, "Bu saldırıyı, yasaların Anayasaya uygunluğunun sigortası olan AYM’nin üyeleri olarak siz engelleyebilirsiniz. AYM’ye 'Toprağımızı Verme’ diyoruz" ifadeleriyle son buldu.