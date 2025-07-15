‘İşgal yasası’ oylanacak

Haber Merkezi

Maden ve enerji şirketlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanan ve kamuoyunda 'işgal yasası' olarak adlandırılan torba kanun teklifine karşı tepkiler sürüyor. Yaşam alanlarını korumak isteyen yurttaşlar, yasanın geri çekilmesi için direnişe devam ediyor.

Torba teklifin 16 Temmuz Çarşamba günü yarın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor. Teklif yasalaşırsa, orman, mera, tarım alanları ile su varlıkları üzerindeki koruma kalkanları büyük ölçüde zayıflatılacak; şirketlerin enerji ve maden projeleri için kamu yararı kılıfı altında doğa talanının önü açılacak. Yaşam savunucuları, torba yasa teklifinin görüşüleceği gün olan 16 Temmuz Çarşamba sabahı, Meclis önünde kitlesel bir eylem gerçekleştirecek.

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BU YASA NELER GETİRİYOR?

• Sadece Muğla'da 48 köy ve mahalle boşaltılacak.

• ÇED süreci devre dışı bırakılacak.

• Kurumların görüş süresi kısaltılacak, yanıt verilmezse “olumlu” sayılacak.

• Zeytinlik alanlarda maden ve enerji projeleri yapılabilecek.

• Projeler için köylünün toprağı “acele” kamulaştırılacak.

• MAPEG, diğer kamu kurumlarının yerine karar verecek yetkilere kavuşacak.

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlık edeceği bir kurul, tek başına izin verebilecek.

• Yerinden yönetim, halk iradesi ve bilimsel görüş yok sayılacak.

• Yasa, fosil bağımlılığı süren enerji ve maden projelerini teşvik ederek iklim krizini derinleşecek.