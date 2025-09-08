İşgal yasası yargıya taşınıyor

Haber Merkezi

Toprakları, zeytinlikleri, ormanları ve meraları şirketlere teslim eden 7554 sayılı “İşgal Yasası” Anayasa Mahkemesi’ne taşınıyor. Tüm muhalefet partileri ortak başvuruda bulunurken, yurttaşlar da “Biz de oradayız” diyerek Ankara’ya çağrı yaptı. Türkiye’de çevre mücadelelerinin yıllardır hedef aldığı yeni yasa için kritik gün geldi.

KESK, TMMOB, TTB, muhalefet partileri ve çevresavunucuları bugün 7554 sayılı talan kanununun iptali için saat 13.30’da Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) ortak başvuruda bulunacak. Muhalefetin yanında yurttaşlar da olacak. “Toprağımızı, zeytinimizi, ormanımızı ve meramızı vermiyoruz” diyen çevre savunucuları, İncek’teki AYM binası önünde buluşarak İşgal Yasası'nı yargıya taşıyacak.