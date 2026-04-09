İşgalci Alagöz, Giresun’dan defol!

İlayda SORKU

Giresun’da, kenti yok etmeye kararlı AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün girişimleri de halkın direnişi de devam ediyor. Şirketin Tirebolu’nun Sekü köyünde maden arama faaliyetleri için hukuksuzca alana sokmaya çalıştığı sondaj makinelerine karşı başlatılan nöbet 5’inci gününü geride bırakırken Alagöz Madencilik bir yandan da Harşit Vadisi’ne zehir akıtıyor.

Dün de olumsuz hava koşullarına rağmen direnişi sürdüren bölge halkına Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, çeşitli demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar destek verdi.

PARASINI VERDİ DEVAM ETTİ

Şirketin jandarma korumasıyla sondaj makinelerini alanda tuttuğunu aktaran yurttaşlar, “Jandarma köye giriş çıkışları kapadı, bir baktık sabah erken saatlerde makineler alana girdi. Halk olarak maden istemiyoruz, vahşi madenciliğe karşı direnmeye devam edeceğiz. Mahkeme kararını tanımayan Alagöz şu anda burada işgalci durumundadır. Giresun, Alagöz’ün tapulu malu değil. O yüzden bir daha sesleniyoruz, işgalci Alagöz, Sekü’den defol” dedi.

Öte yandan Doğankent’e bağlı Çatalağaç köyünde halihazırda kurşun, çinko ve bakır madeni, atık depolama ve kırma eleme tesisi işleten Alagöz’ün kaçak olarak inşa ettiği ve defalarca bölge halkı tarafından şikayet edilen kimyasal atık havuzu sızdırmaya devam ediyor. Bölge halkı Harşit Vadisi’ni zehirleyen sızıntıları görüntüledi. Görüntülerde suyun rengindeki değişim ile deredeki bulanıklık ve kirlilik dikkat çekti.

Bölgedeki yaşam savunucularından Soner Aydın, şunları söyledi: “Yetkililere sormak istiyorum, sızıntı defalarca ispatlandı. Daha önce ceza da yazdınız. Geçenlerde atık havuzunun dibinden sızdığının görüntüleri medyaya da yansıdı. Dere yatağına atıkların karıştığıyla ilgili tutanaklarınız da var. Buna rağmen defalarca aynı hatayı yapan şirkete niye müsaade ediyorsunuz? Sekü’de yaşanan hukuksuzluk geçmişten bir miras gibi devam ediyor.”

Öte yandan şirkete hangi tutarda ceza yazıldığını öğrenmeye çalıştıklarını aktaran Aydın, “Bakanlıktan bize ‘ticari sır’ diye cevap geldi. Şimdi buradaki talan Bakanlığın ticari sırrı mı yoksa Alagöz şirketinin ticari sırrı mı? Üç kuruşluk cezalar yazılsın istemiyoruz. Daha önce de parasını verdi, zehirlemeye devam etti. Şirketin faaliyetlerinin sonlandırılmasını istiyoruz” dedi.