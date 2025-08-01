‘İşgalci değil, hak sahibiyiz’

Ada Sude ATAK

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Kızılarık Mahallesi’ne yaklaşık 100 yıl kadar önce yerleşen ve 1947 yılında noter satış senedi ile arazilerini satın alan mahalleli, uzun yıllardır barınma mücadelesi veriyor. Mahkeme tarafından arazilerinin Sadrazam Kuyucu Muratpaşa Abdülselam Vakfı’na ait olduğuna karar verilen mahalleli, her yıl belediye emlak rayicindeki satış bedelini ecrimisil olarak ödemek zorunda. Son olarak geçen haftalarda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yurttaşlara yıkım tebligatı gönderilen mahalleli "Bizi evlerimizden atmak istiyorlar, direneceğiz" dedi.

Mevcut nüfusu 30 bin olan Kızılarık Mahallesi, 1900’lerin başlarında Tahtacı Türkmenleri’nin oluşturduğu bir mahalle olarak biliniyor. Söz konusu barınma krizi, 1932 yılında Antalya’da yapılan tapulama uygulamasındaki harita kaybıyla başladı.

HARİTA KAYBOLDU

Tapulamada Kuyucu Muratpaşa Bin Abdüsselam Vakfı’na ait 3 bin dönüm arazinin tespiti yapıldı ancak hangi bölgelerin vakfa ait olduğunu gösteren haritanın kaybolduğu notu düşüldü. Bunun üzerine 1947 yılında Kadastro Mahkemesi’ne dava açan vakıf; tespitin tekrardan yapılamayacağı, vakfa ait olan yerler için dava açılması gerektiği yanıtıyla karşılaştı. Açılan dava 1999-2009 yılları arasında sonuçlanırken 120 dönümlük alan vakıflar adına tespit ve tescil edildi. 120 dönümün 60 dönümlük alanında ise vakfa ait 332 hane bulunurken vakıf, hanelerden yıllık ecrimisil istemeye başladı. Kızılarık Barınma Platformu Sözcüsü Avukat Engin Akbaba, BirGün’e yaptığı açıklamada, iki yıl önce belediye emlak rayicindeki satış bedelinin her yıl kira olarak istenmeye başlandığını anlattı.

Akbaba, şöyle devam etti: "Kızılarık’ta çocukları okumuş gitmiş baba ocağını devam ettiren yaşlı insanlar kalmış durumda. Sadece emekli maaşıyla geçinen, bahçeden topladığını pazarda satarak geçimine katkı sağlamaya çalışan bir mahalle düşünün. İki yıl önce, akla mantığa sığmayan ecrimisiller istenince biz Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nü tekrar ziyaret ettik. ‘Yıllık satış bedelini, sizden her yıl için istiyoruz’ dediler. Bunu nasıl isteyebilirsiniz dediğimizde ‘Ödeyin, ödemeyenler çıksın. Bizim amacımız sizi çıkarmak’ diye açıkça söylediler.”

Çözümün 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi Kanunu’nda olduğunu söyleyen Akbaba, aynı sorunu Kepez’de bin 250 hanenin de yaşadığını ve söz konusu yasa ile vakfın arazileri vatandaşa verdiğini belirtti. Akbaba “Kepez’de bin 250 haneye 4706 sayılı yasa uygulandı ve Vakıflar arazilerini verdi. Yasa diyor ki: ‘Vakıflarla Hazine kendi arasında trampa (takas) yapar. Vakıflar da vatandaşın kullanımında olan yerleri Hazine’ye verir. Hazine de bunları halka, belediye rayiç değerinin yüzde 20 fazlasıyla 5 yıl taksitle satar’ diyor. Biz de bu yasayı mahallemize uygulayın diyoruz. Ama hiçbir şekilde olumlu yanıt alamıyoruz. Aldığımız yanıt ‘Ben oraya 4 bin konut yapacağım. 2 binini müteahhite vereceğim, 2 bini bana kalacak’. Yani mesele tamamen rant mevzusu. Şimdi de fahiş ecrimisiller, yıkım, tahliye tebligatları göndermeye başladılar. Bölge yoğun olarak Alevi bölgesi olduğu için bize özellikle bu ayrımcılığın yapıldığını hissetmeye başladık. Çünkü diğer mahallelerin sorunları çözülürken bu mahalle de çözülmüyor, Kızılarıklılar buradan gideceklerine hiç inanmamışlardı çünkü burası kendi ata toprakları ve gidecek başka hiçbir yerleri yok."

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4706 SAYILI YASA NE DİYOR?

Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmaz malların kısa sürede ekonomiye kazandırılması ve Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazineye ait taşınmaz malların satışına ilişkin usulleri düzenler.

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BELEDİYE: SORUN ÇÖZÜLMELİ

Muratpaşa Belediyesi, Kızılarık Mahallesi’nde devam eden tapu sorununa ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün, aynı nitelikteki taşınmazlar için Antalya genelinde uyguladığı 4706 sayılı yasayı, Kızılarık’ta işletmemesi kabul edilemez bir ayrımcılıktır. Kızılarık’ta çözüm bellidir. Antalya’nın pek çok mahallesinde uygulanan 4706 sayılı yasa, Kızılarık için de aynı şekilde işletilmeli; komşularımız yıllardır yaşadıkları toprakların tapularına adil biçimde kavuşmalıdır. Sorun aynı zamanda adaletin, eşitliğin ve insan onuruna saygının gereği olarak bir an önce çözülmelidir" denildi.