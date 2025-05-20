İşgalci İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'ye 100'den fazla hava saldırısı düzenledi

Gazze Şeridi'ndeki işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişleten İsrail ordusu, son 24 saatte bölgeye 100'den fazla hava bombardımanı düzenledi.

İsrail ordusu, halkı açlığa mahkum ettiği ve sakinlerini zorla yerinden ettiği Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını artırıyor.

Kara saldırılarıyla bölgedeki halkı bir kez daha göçe zorlayan İsrail ordusu, hava saldırılarını da sürdürüyor

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze'de farklı bölgelerdeki 100'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

"OKULLAR, ÇADIRLAR VE SİVİLLERE AİT EVLER HEDEF ALINDI"

Açıklamada, hedef alınan yerlerin Filistinli gruplara ait olduğu iddia edildi.

Öte yandan Gazze'deki kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusunun hava saldırılarında, yerinden edilen Filistinliler, bu kişilerin sığındığı okullar, çadırlar ve sivillere ait evler hedef alındı.

Hedef alınan yerler arasında Gazze kentinin merkezindeki Derec Mahallesi'nde bulunan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Musa bin Nasir Okulu da yer alıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda Gazze'deki hastanelere 87 ölü ve 290 yaralının getirildiği kaydedildi.