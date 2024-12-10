İşgalci Tel Aviv, Suriye'de toprak genişletiyor: İsrail, Şam'ın 25 kilometre güneybatısına ulaştı!

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesinin ardından işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye giren İsrail, Şam'a ilerliyor.

Reuters'ın "bölgedeki iki güvenlik kaynağı" ve "Suriyeli bir güvenlik kaynağı"na dayandırdığı haberine göre İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyine yaptığı saldırılarla başkent Şam'ın yaklaşık 25 kilometre güneybatısına ulaştı.

Suriyeli güvenlik kaynağı, İsrail birliklerinin, işgal altındaki Golan Tepeleri'ni Suriye'den ayıran "askerden arındırılmış bölge"nin doğusunda, Suriye topraklarının 10 kilometre içerisindeki Katana'ya ulaştığını söyledi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sky News'ün aktardığına göre İsrail, Reuters'ın haberinde yer alan iddiayı yalanladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail, birliklerinin Şam yakınlarındaki Katana'ya ulaştığı haberlerinin doğru olmadığını savundu.

İSRAİL TOPRAK GENİŞLETİYOR!

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusunun, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de hava saldırılarıyla 250 hedefi vurduğu bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, Esad yönetiminin düşmesinin ardından Suriye'ye "İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği" ifade edildi.

İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu belirtilen haberde, bu hava saldırılarıyla Suriye ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı belirtilen haberde, Esad yönetiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu belirtildi.