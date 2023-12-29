İşgalci ve ABD’ye her şey mubah!

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İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürerken savaşın bölgeye yayılması tehlikesi artıyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 21 bin 320’ye yükseldiğini açıkladı. Gazze’de sağlık çalışanlarının ve hastanelerin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki 800 bin kişinin sağlık hizmetlerine erişemediğine dikkat çekildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, İsrail'in saldırıları nedeniyle işlevlerini büyük ölçüde yitiren, Gazze'nin güneyi ve kuzeyindeki hastanelere gerekli malzemelerin ulaştırıldığını bildirdi.

ORDUDAN İTİRAF

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre İsrail ordusu, 24 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'na hava saldırısının, onlarca masum Filistinlinin “kazara” ölümüne yol açtığını doğruladı. Haberde ayrıca, saldırı sonrası İsrail Hava Kuvvetleri'nin operasyonel soruşturma başlattığı aktarılırken askeri bir yetkili de olayda “saldırıya uygun olmayan silahların kullanıldığını” söyledi. Öte yandan İsrailli sivil toplum kuruluşu Ir Amim'den yapılan açıklamaya göre Tel Aviv yönetimi, Doğu Kudüs'te 1839 konut inşası için ihale açtı.

İsrail'in Gazze’ye saldırılarının başlamasının ardından Irak ve Suriye'deki ABD üslerine artan saldırılar sonrası ise bölgede gerilim artıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’ye yazdığı mektupta, İran yanlısı milislerin Irak ve Suriye’deki ABD üslerine düzenlenen saldırılara değinerek, "ABD, daha fazla tehdit ya da saldırı olması durumunda gerekli ve uygun şekilde daha ileri adımlar atmaya hazır" dedi. Emri doğrultusunda ABD ordusunun Irak ve Suriye'de söz konusu milis gruplarına karşı saldırılar düzenlediğini belirten Biden, bunların uluslararası hukuka uygun caydırıcı amaçlı operasyonlar olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise, ABD'nin Tahran yönetimine, “Gazze'deki savaşın genişlemesini istemedikleri ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin harekete geçmemesi” yönünde mesaj gönderdiğini söyledi. Tahran yönetiminin ABD’ye “savaşı genişletme peşinde olmadığını” defalarca ilettiğini belirten Abdullahiyan şunları söyledi: “Kendilerinin yalan söylediklerini belirttik. 'Eğer siz savaşın genişlemesi peşinde değilseniz, neden üsleriniz gece-gündüz bu kadar mühimmatı Gazze gibi sınırlı bir bölge için kullanıma koysun' dedik.”