İşgalciler gözünü Batı Şeria’ya dikti

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Kurulduğu günden bu yana parça parça Filistin topraklarını gasp eden İsrail durmuyor. 7 Ekim saldırılarını bahane ederek Gazze’yi işgal eden İsrail, Batı Şeria’yı da ilhak etmenin peşinde. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025’te Batı Şeria’nın "ilhak edilmesi”nin zamanının geldiğini söyleyerek yayılmacı niyetlerini yine dillendirdi.

AB SERT ŞEKİLDE KINADI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bakan Smotrich’in Batı Şeria’da ‘egemenliğin uygulanması’ çağrısını açıkça kınıyorum. Bu, yasa dışı ilhak yolunda atılmış açık bir adımdır. Bu tür söylemler uluslararası hukuku çiğniyor, Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor ve iki devletli çözüm umutlarını baltalıyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz” denildi. Açıklamada, “Uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail’in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır.

ZORBALIKTA YENİ AŞAMA

İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir. BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail’in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, önceki gün lideri olduğu aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, Donald Trump’ın yeni başkanlık döneminin, "İsrail egemenliğini Yahudiye ve Samiriye’deki (Batı Şeria) yerleşim yerlerine uygulamak için önemli bir fırsat" sunduğunu belirtmişti. İlgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini belirten Smotrich, "Yahudiye ve Samiriye’deki yerleşim yerlerine egemenlik uygulamaktan bir adım uzaktaydık ve şimdi bunu yapmanın zamanıdır” ifadelerini kullandı. “2025 yılı, Yahudiye ve Samiriye’de egemenlik yılı olacak” demişti.