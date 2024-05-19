İşgalciler ve saltanatçılar kaybedecek

Bugün Anadolu topraklarındaki emperyalist işgale karşı girişilen Ulusal Kurtuluş mücadelesinin başlangıcının 105’inci yıldönümü.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen bu mücadele, emperyalist işgale karşı olduğu kadar İstanbul’daki Yıldız Sarayı’nda oturan Padişah Vahdettin’e de karşıydı. Aradan geçen 105 yılda değişen bir şey olmadı.

Tıpkı o gün gibi bugün de ülke yoksulluk içinde boğuşurken şatafat içindeki bir Saray’dan yönetiliyor.

Ülkenin dört bir tarafı emperyalist kuşatma altında. Belki işgal askerleri sokak sokak gezmiyor ama suyumuz, madenimiz, toprağımız tüm yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız bir avuç emperyalist tekellere peşkeş çekiliyor. ABD ve NATO’nun BOP hayalleriyle iktidara gelenler 22 yıldır ülkeyi yönetiyor.

105 yıl sonra bugün de 68’lerden aldıkları ilhamla bağımsızlık için gençler üniversitelerinden liselerinden başlayarak mücadele ediyor. Kampüslerde ya da kampüs dışında gençlerin sesi yankılanıyor.

Tıpkı 105 yıl önce olduğu gibi Saray’a ve kurulmak istenen saltanata karşı demokrasi isteyenler; emperyalist işgale karşı bağımsızlık diyenler kazanacak.

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Oğuz Oyan yazdı: 19 Mayıs ve gençlik

Gençleri bu ülkede tutacak bağların giderek zayıfladığı görülüyor. Bunun mutlaka tersine çevrilmesi gerek. Değişmez önceliğimiz, toplumu ve gençliği umutsuzluğa sürükleyen dinci iktidarın hâkimiyetinden ülkeyi kurtarmak. Siyasette de bir gençleşme zorunluluğu bulunuyor. Ortanca yaşı Türkiye’nin çok üzerinde olan Batı Avrupa’da, siyasi piramidin tepesinde olanların yaşı, nüfus yaş piramidinin ortanca yaşına yakın düşüyor. Yani Türkiye’dekinin tersine…

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Haydar Ergülen yazdı: Ey genç!

İhtiyar heyetinin son numarası, adını ‘maarif’ koyup, Türkiye Yüzyılı diye bir şey uydurup, müfredatı bilimsel, akılcı ve çağdaş eğitimden akılları sıra kurtarıp, tarikat ve cemaatlere uygun genç modelini oluşturmak!

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Gençlere düşman rejim

AKP’nin milyonları yoksulluğa sürükleyen ekonomi politikaları çocuklar ve gençler üzerindeki dramatik etkisini giderek artırıyor. Krizin yükü gençlerin sırtına bırakılıyor. Umutsuzluğa sürüklenen gençlerin sayısı her gün artıyor. İş bulamayan, bulsa da kötü şartlarda yoksullukla mücadele eden gençler iktidarın politikalarına tepkili.

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yazdı: Bir başlangıç noktası olarak 19 Mayıs

Atatürk, Nutuk’ta 19 Mayıs için “mebde-i kelam”, yani “sözün başlangıcı” ifadesini kullanır. Her dönüm noktası gibi 19 Mayıs da eskiyi yeniyle ikame etmenin vaktidir şüphesiz. Peki bu yeni neyin ikamesidir?

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