İşgalde 306. gün: İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de binlerce kişi göç yolunda!

Zorla yerlerinden edilenlerin sayısının iki milyon kişiye ulaştığı Gazze'de, İsrail ordusunun saldırıları da 306. gününde devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Beyt Hanun ve çevresinde de saldırılardan endişe eden binlerce Filistinli, çoğu yaya olarak bir kez daha göç için yollara düştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine kara, hava ve denizden saldırılarına 306. gününde devam ederken saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve çevresinde "bölgenin boşaltılması" çağrısının ardından saldırılardan endişe eden binlerce Filistinli, bir kez daha göç için yollara düştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Gazze'nin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda biri çocuk, biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail askeri araçları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki Filistinlilerin evlerine ateş açtı. Yoğun ateş sonucu yaralanan Filistinliler Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısındaki Gazze Vadisi Köprüsü ve çevresi İsrail hücumbotları tarafından bombalanırken, savaş uçakları da kampın Salahaddin Caddesi'nde bulunan bir evi hedef aldı.

Zeytun, Tel el-Hava mahalleleri İsrail topçularının hedefi oldu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti de İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinin doğusunda bulunan Şeyh Zayid binalarının çevresi ve Refah kentinin batısındaki bölgeler de gece boyunca bombalandı.

BİNLERCE KİŞİ YİNE GÖÇ YOLUNDA

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve çevresinde de "bölgenin boşaltılması" çağrısının ardından saldırılardan endişe eden binlerce Filistinli, çoğu yaya olarak bir kez daha göç için yollara düştü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, binlerce Filistinli, İsrail'in "bölgenin boşaltılması" çağrısı sonrası muhtemel saldırılardan kaçarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerden Gazze kentine ve Cibaliya'ya göç etmeye başladı.

Filistinliler, herhangi bir ulaşım aracı imkanı olmadığı için yanlarına alabildikleri kadar eşyayla yaya olarak yollara düştü.

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde, Menşiyye ve Şeyh Zayid mahallelerinde bulunanlar ile kuzeyde zorla yerinde edilenlere "güvenlikleri için" bulundukları yerden derhal Gazze kentine gitmeleri gerektiğini iddia etmişti.

Adraee, Hamas ve diğer grupların bu bölgeden İsrail'e füze attığını öne sürmüştü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinliler, defalarca zorla yerinden edildi. İsrail ordusu, bazen saldırılara hazırlık amacıyla yerleşim alanlarına ve mahalle sakinlerine tahliye çağrısı yapıyor.

Zorla yerlerinden edilen Filistinlilerden bazıları yakınlarının yanına sığınırken bazıları da sokaklarda, okullarda veya park gibi alanlarda zor insani koşullar altında çadırlarda kalıyor. Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bu bölgelerde Filistinliler, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısı iki milyon kişiye ulaştı.