İşgalin itirafı: Filistinliler dönmeyecek

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Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren İsrail, Filistinlileri bölgeden sistematik olarak çıkardığını ilk kez resmi olarak kabul etti. İsrail ordu sözcüsü Tuğgeneral Itzik Cohen, kara kuvvetlerinin abluka altına alınan Gazze'nin kuzeyini “tamamen boşaltmaya” yaklaştığını ve bölge sakinlerinin evlerine dönmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Cohen, insani yardımın “düzenli olarak” Gazze’nin güneyine girmesine izin verileceğini ancak “artık sivil kalmadığı” için kuzeye girmesine gerek kalmadığını söyledi. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan üst düzey bir askeri yetkili ise Gazze’nin kuzeyinde yeni bir koridor oluşturularak bölgenin 2’ye ayrılmasının planlandığını belirtti.