İşgücü girdi endeksleri: Sanayide istihdam kaybı sürüyor
İşgücü girdi endeksleri 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda artış gösterirken, sanayi sektörü hem istihdamda hem de çalışılan saatlerde gerileme kaydetti. Buna karşılık inşaat, ve hizmet sektörlerinde toparlanma görüldü.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,2 arttı.
ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 0,6 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,3 arttı.
BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 44,3 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 38,3, inşaat sektöründe yüzde 47,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 47,8 arttı.
İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,6 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,9 arttı.
ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 2,7 AZALDI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,3, inşaat sektöründe yüzde 2,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 azaldı.
BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 10,8 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,9, inşaat sektöründe yüzde 12,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,3 arttı.
SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 44,3 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 44,6, inşaat sektöründe yüzde 42,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 45,2 arttı.
SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 43,4 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 43,6, inşaat sektöründe yüzde 41,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 44,5 arttı.
SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 48,7 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 49,6, inşaat sektöründe yüzde 49,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 49,1 arttı.
SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 13,9 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,8, inşaat sektöründe yüzde 14,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,4 arttı.
SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 13,9 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,9, inşaat sektöründe yüzde 15,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 arttı.
SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 13,9 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 14,5, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,0 arttı.