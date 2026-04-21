İshak Ağa Çeşmesi'nin restorasyonuna tepki: Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, İstanbul Beykoz'daki İshak Ağa Çeşmesi'ne yönelik restorasyon uygulamasının Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilmediği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı bildirildi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beykoz'daki İshak Ağa Çeşmesi'ne ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, eksik ve hatalı bilgiler nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğuna dair hatalı bir değerlendirmenin ortaya çıktığı belirtildi.

Söz konusu çeşmenin Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki bir caminin önünde bulunması nedeniyle yapılan yorumların uygulamaya ilişkin sorumluluğun Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilişkilendirilmesine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İshak Ağa Çeşmesi'ne yönelik restorasyon uygulaması Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmemiş olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye doğrudan Genel Müdürlüğümüzün resmi kanallarından ulaşabileceğini önemle hatırlatıyor, İshak Ağa Çeşmesi'nin mevcut durumuna ilişkin hususlarda, sorumlu idare olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerin tarafımızca ayrıca yapılacağını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

"YOK EDİLDİ" İDDİASI

Karar'dan Saliha Sultan'ın haberine göre, Beykoz'da İstanbul Gümrük Emiri İshak Ağa’nın ilçeye miras bıraktığı üç önemli çeşmeden biri olan Yalıköy’deki İshak Ağa Çeşmesi'nin ‘restorasyon’ adı altında yok edildiği öne sürüldü.

Çeşmedeki 300 yıllık özgün kitabe ve döneme özgü silindir gövdesinin yerine diktörtgen bir mermer kütlesinin bırakıldığı ifade edildi.

Eserin yapılan müdahale sonrası özgün formunu tamamen kaybettiği belirtildi. Beykoz'un özgün sivil mimari örneklerinden biri kabul edilen çeşmenin son hali tepkilere neden oldu.