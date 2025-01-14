İshak Haleva kimdir? İshak Haleva, nereli, nerede doğdu?

İshak Haleva'nın yaşamını yitirmesi sonrası İshak Haleva kimdir sorusu araştırma konusu oldu. Son 23 yıldır Türkiye Yahudi Cemaati'nin Hahambaşı olarak görevini sürdüren İshak Haleva'nın 85 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından İshak Haleva, nereli, nerede doğdu soruları gündemde. Peki, İshak Haleva kimdir? İshak Haleva, nereli, nerede doğdu?

İSHAK HALEVA KİMDİR?

İsak Haleva, 1940 yılında İstanbul’da doğdu. İlk eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi’nde tamamladı. 1961’de Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nde dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav derecesi aldı. Haleva, 1961-1963 yılları arasında Manisa ve Kayseri’de yedek subay öğretmen olarak askerlik görevini yaptı. Ordudan teğmen rütbesiyle terhis oldu.



Haleva, uzun yıllar Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürdü. 41 yıl Türk Yahudi Toplumu’na liderlik yapan Haham David Asseo’nun 14 Temmuz 2002’deki vefatının ardından yapılan seçimlerde Hahambaşı seçildi. Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen İs’ad Töreni ile görevine başladı. Rafael Saban ve David Asseo’nun ardından Türkiye’nin 3. Hahambaşısı oldu.



Haleva, 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani dili dersleri verdi. Marmara ve Sakarya Üniversiteleri’nde lisansüstü öğrencilerine İbranice öğretti. Tevrat, Talmud ve Yahudi ilahiyatı konularında çok sayıda araştırma ve makale yayınladı. Avrupa Hahamlar Konferansı’nın daimi üyesi olarak görev yaptı.



Haleva, Türkçe dışında İbranice, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ladino ve Aramice olmak üzere altı dil biliyordu.



2003 yılındaki İstanbul saldırılarında hafif yaralanmıştı.



2002'den bu yana Türkiye Hahambaşısı olan Haleva evli ve 4 çocuk babasıydı. İsak Haleva 14 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.