Ishiba'nın başbakanlığı oylandı, 12 yıl sonra bir ilk

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Japonya'da milletvekilleri, Başbakan Shigeru Ishiba'nın görevine devam etmesini onayladı. Skandallarla sarsılan hükümet koalisyonu, geçen ay parlamentonun alt kanadında çoğunluğu kaybetmişti. Ishiba, 1 Ekim'de göreve geldikten sonra erken seçimlere gitmişti. Ishiba’nın zayıf bir azınlık hükümetini yönetmesi gerekecek.

Japonya Başbakanının gündeminde, Çin ve Kuzey Kore ile artan gerilim ve git gide artan yaşam masrafları olacak.

Ishiba'nın partisi Liberal Demokrat Parti ve koalisyon ortağı Komeito, seçimde en fazla sandalyeyi elde eden partiler olsa da, 2012'den beri parlamentoda sahip olduğu çoğunluğu kaybetti.

Bu nedenle Ishiba'nın, önerilerini ve yasa tasarılarını parlamentodan geçirebilmek için küçük muhalefet partilerine ihtiyacı olacak.