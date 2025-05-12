İşi gereği yurt dışına çıkmalıymış

Antep’te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 30 kişinin hayatını kaybettiği Güven Apartmanı davasının duruşmasında sanık avukatları, "Müvekkilimizin işi gereği yurt dışına çıkması gerekmektedir. Bu nedenle hakkında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi ve eksiklerin giderilmesi için davayı 23 Haziran’a ertelendi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antep’in Nurdağı ilçesinde bulunan Güven Apartmanı’nın yıkılması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, müteahhit Mesut Akar, yapı denetim şirketi yetkilileri Pınar Müftüoğlu ve Serkan Şener, proje ve uygulama denetçisi Ahmet Tamer Öztekin, uygulama denetçileri Macit Yetkin ve Mehmet Nihat Tanyol, statik proje müellifi Mehmet Öztürk ile kontrol elemanı Kazım Can hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yedinci duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. İddia makamı dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların tutuklanmalarını istedi. Sanık avukatları ise müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti. Yapı denetim şirketi yetkilisi Pınar Müftüoğlu’nun avukatı, "Müvekkilimizin işi gereği yurt dışına çıkması gerekmektedir. Bu nedenle hakkında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden istenen ek raporun dosyaya gönderilmesinin beklenmesi için davayı erteledi.

SANIKLAR HÂLÂ FİRARİ

Öte yandan 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Maraş’taki Ezgi Apartmanı ile ilgili görülen davada, firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hâlâ yakalanamadı. Yakınlarını kaybeden aileler, adaletin sağlanması için mücadelelerini sürdürüyor.

Ezgi Apartmanı’nda 35 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili açılan davada, firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Sanıklar, 460 gündür firari durumda ve haklarında 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Depremde gelini Nesibe, torunu Asude ve oğlu Ahmet Can’ı kaybeden Nurgül Göksu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adalet arayışını sürdürüyor. Göksu, firari sanıkların hâlâ yakalanamamasına ve bu kişilere ait şirketlere ihale verilmeye devam edilmesine tepki gösterdi. Ayrıca, 13 Mayıs Salı günü görülecek olan Ezgi Apartmanı davasının 6. duruşmasına katılacağını belirtti.