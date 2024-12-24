İşi şansa bağladık!

Ekonomik krizin giderek derinleşmesi yurttaşın şans oyunlarına ilgisini artırıyor. Şans oyunları vergisi geliri 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde 24,3 milyar TL olarak kaydedilirken bu rakam 2024’ün aynı döneminde yüzde 37’lik bir artışla 33,3 milyar TL’ye ulaştı. Bu dikkati çekici artış, yılbaşında şans oyunları vergilerinde yüzde 50 oranında düşüşe gidilmesine rağmen gerçekleşti. Hazine’ye sağlanan şans oyunları vergisindeki artış, oynanan oyun miktarındaki yükselişi açığa çıkardı.

VERGİ BİR İNDİ BİR ARTTI

2023 genel seçimlerinin ardından vergilerde yapılan düzenlemeler içerisinde şans oyunlarından alınan vergiler de yer aldı. Şans oyunları vergisi, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5'ten yüzde 10'a, at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e ve diğer şans oyunlarında yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. Vergi oranındaki bu artışın da etkisiyle 2023 yılında toplam 28,4 milyar TL’lik şans oyunları vergisi toplandı.

2023 yıl sonunda ise vergi oranlarında indirime gidildi. 28 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde vergi oranı yüzde 10’dan yüzde 5’e, at yarışlarında yüzde 14’ten yüzde 7’ye ve diğer şans oyunlarında da yüzde 20’den yüzde 10’a indirildi. Bu vergi indirimlerinin devletin şans oyunları üzerinden elde ettiği gelirde önemli bir kayıp yaratması beklendi. Ancak buna rağmen toplam vergi gelirlerindeki artış, oynanan şans oyunları miktarındaki çarpıcı yükselişi gözler önüne serdi. Ocak-Kasım itibarıyla 33,3 milyar TL’lik şans oyunları vergisi kaydedildi.

ÖZELLEŞTİRME İLE DEĞİŞTİ

Şans oyunları vergisi gelirinde özelleştirme ile dikkati çeken bir artış yaşanmaya başladı. Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) yürüttüğü şans oyunlarının, 2020 itibarıyla Demirören-Sisal ortaklığındaki Sisal Şans Şirketi'ne devredilmesiyle yeni bir döneme girildi. Milli Piyango’nun özelleştirilmesiyle birlikte başlayan rağbet, oyun çeşitliliği ve erişilebilirliğin kolaylaşması nedeniyle daha da arttı. Geçmişte haftada bir yapılan çekilişlerin yerini internet üzerinden oyun oynanabilen bir Milli Piyango sitesi aldı. Vergi geliri de özelleştirmenin yapıldığı 2020 yılında bir önceki yıla göre iki katından fazla artarak 3,5 milyar lira oldu.

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ŞANS OYUNLARI VERGİ GELİRİ ARTIYOR (MİLYAR TL)