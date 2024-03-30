Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Isı yalıtım malzemeleri fabrikasında yangın

Ajans Haberleri
  • 30.03.2024 15:22
  • Giriş: 30.03.2024 15:22
  • Güncelleme: 30.03.2024 15:22
Kaynak: DHA
Isı yalıtım malzemeleri fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi Ankara Caddesi’nde ısı yalıtım malzemeleri üreten bir fabrikada öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı. Fabrika boşaltılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Fabrikada yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluştu.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

BirGün'e Abone Ol