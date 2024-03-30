Isı yalıtım malzemeleri fabrikasında yangın
Kaynak: DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ısı yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi Ankara Caddesi’nde ısı yalıtım malzemeleri üreten bir fabrikada öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı. Fabrika boşaltılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Fabrikada yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluştu.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.