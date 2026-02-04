İsias davasında gerekçeli karar: Daha önce böyle deprem yaşanmadığı için 'olası kast' koşulu oluşmamıştır

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'e ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkların eylemlerinin "olası kast" değil, "bilinçli taksir" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Gerekçeli kararda; Adıyaman'ın deprem risk haritasının zamanla az riskli bölgeden yüksek riskli bölgeye değiştiğine, 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin şiddetine ve bu büyüklükte bir depremin yakın tarihte yaşanmamış olmasına, sanıkların çoğunun Adıyaman'da ikamet etmesine ve ruhsat ile yapı kullanım izni tarihleriyle deprem tarihi arasındaki süreye dikkat çekildiği belirtildi. Ailelerin kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Adıyaman'daki Grand İsias Otel'in yıkılması sonucu, aralarında Kuzey Kıbrıslı öğrenciler ve tur rehberlerinin de bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, otelin yapıldığı 1993'te ruhsatına onay veren dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Kontrol Birimi'nde görevli daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro'da görevli teknisyen Fazlı Karakuş hakkında dava açtı.

3 KAMU GÖREVLİSİ SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİYLE 10 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, eski İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve eski Büro Şefi Bilal Balcı'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Ardından, "sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri"ni lehlerine değerlendirerek iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 10 yıla düşürdü. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi. Mahkeme, diğer sanıklar Yusuf Gül, Abdurrahman Karaaslan ve Fazlı Karakuş'un ise beraatine karar verdi.

"SANIKLARIN BİR ÇOĞUNUN ADIYAMAN İLİNDE İKAMET ETTİĞİNİN ANLAŞILMASI..."

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi 160 sayfalık gerekçeli kararda "olası kast", "taksir" ve "bilinçli taksir" değerlendirmesi yaptı. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Yasal düzenlemeler ile yüksek yargı kararları bağlamında somut olay ele alındığında; Adıyaman ilinin deprem haritasının yıllar içerisinde az riskli bölgeden yüksek riskli bölgeye doğru değişiklik göstermiş olması, Adıyaman ilinin de etkilendiği aynı gün içerisinde yaşanan 7.7 MW şiddetinde ve 7.6 MW şiddetindeki depremlerin büyüklüğü, bu büyüklükte depremin yakın tarihlerde Adıyaman ilinde yaşanmamış olması, sanıkların bir çoğunun Adıyaman ilinde ikamet ettiğinin anlaşılması ile yapıya ruhsat - yapı kullanım izni verilen tarihler ile deprem tarihi arasındaki zaman dilimi nazara alındığında sanıkların müsnet suça konu eylemlerini 'olursa olsun' veyahut sonucu kabullenerek 'olası kast'la hareket ederek gerçekleştirdiklerine ilişkin kesin bir kanaate varılamadığı ve bu bağlamda sanıkların suça konu eylemlerinin öngörülebilir mahiyette olan mevcut netice bakımından gerçekleşmeyeceğini umarak veyahut şanslarına güvenerek 'bilinçli taksir' kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati hasıl olmuştur."

Edinilen bilgiye göre, aileler kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacak.