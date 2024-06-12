İsias Otel Davası'nda 3'üncü duruşma: Dava ertelendi

Adıyaman'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'e ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Dava, 22 Ekim 2024'e ertelendi.

6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3'ü tutuklu 11 şüphelinin yargılandığı İsias Otel'e ilişkin davanın üçüncü duruşma 22 Ekim 2024'e ertelendi.

Adıyaman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşması için depremde ölenlerin yakınları adliyeye geldi.

Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, 72 kişinin yaşamını yitirdiği olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Duruşmayı izlemeye gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Türkiye Cumhuriyet'inin adaletine güvendiklerini belirtti. 6 Şubat 2023'te hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Üstel, şöyle konuştu:

"Bu felakette biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şampiyon meleklerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı kaybettik. Acımız çok büyük ve bugün Adıyaman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hükümeti, muhalefet, parti başkanı, milletvekillerimiz, barolar birliği başkanı, kurum, kuruluş temsilcilerimiz ve evlatlarımızın anneleri, babaları kısacası bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsil eden bireylerimiz Adıyaman'dayız. Adıyaman'da adalet arıyoruz. Çünkü bizim acımız büyük ve bu acımız dinmeyecek. Bu acımız devam ederken, oteli inşa edenlerin gerekli cezayı almaları için ve en azından Türkiye adaletinin yerine gelene kadar biz bunun devlet olarak takipçisi olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyet'inin adaletine güveniyoruz ve adaletin en iyi şekilde tecelli edeceği inancını taşıyoruz. O yüzden bugün İsias davasının üçüncü duruşması için Adıyaman'a geldik. Bugün duruşmadan sonra yine mahkemenin üçüncü raporun düzenlenmesi, bu rapor ışığında durumun yorumlanması ve otel sahiplerinin, hepimizin, bizim devlet olarak arzuladığımız olası kasttan yargılanması için bu davayı sonuna kadar savunacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bir bütün olarak takipçisi olacağız."

SANIKLAR DİNLENDİ



Tutuklu sanık Ahmet Bokurt, müşteki yakınlarının kendisine ‘katil' diye hitap etmesiyle ilgili, “Ben katil değilim, ben otel sahibiyim. Otelimiz 8 katlı olsa da biz 13 kata göre yaptık. Oteli yaparken kolon sayısı fazla ve kolon genişliği yüksektir. Ben otelimi 13 katın yükünü taşıyacak şekilde yaptım. Ben sağlam bir otel yaparken beni haksız yere eleştirmelerini kabul etmiyorum. Benim kaçma ihtimalim olduğu söyleniyor. Ben hiçbir yere kaçmam. Ben 1974 Kıbrıs savaşına çağırıldığımda, kaçacak olsam savaştan kaçardım. Ben ve ailem suçsuzdur. Biz müteahhit değiliz. Suçlamaları kabul etmiyorum. Katil değilim, tahliyemi istiyorum” dedi.





Tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt suçlamalara yönelik, “1993-1995 yılında yapılan inşaat çalışmalarında ben Kıbrıs'ta öğrenciydim, ben yoktum. Babamın tüm sorumlulukları yerine getirerek inşaatı yaptığına inanıyorum. 2001 yılında şirkete dahil oldum. Yönetim kurulundayım ama ben işletmede bulunmadım. Ben otomotiv sektöründe yer alıyorum” dedi.

Tutuklu sanık Mimar Erdem Yıldız, kendisinin mimar olduğunu, yapım ile ilgili ilgisinin olmadığını aktardı

Sanık avukatları, müştekilerin sanıklara yönelik kullandığı hakaret içeren ifadelere mahkeme heyetinin müdahale etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti tarafları dinledikten sonra ara karar vermek için 15 dakika mahkemeye ara verdi.

Mahkeme başkanı daha sonra ara kararı açıkladı. Kararda, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıklar hakkındaki hükümlerin devamına, KKTC'nin davaya müdahil olma talebiyle ilgili daha önce karar verildiği için talebin reddine, davanın 4. duruşmasının 22 Ekim 2024 tarihinde görülmesine karar verildi.