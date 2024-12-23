İsias Otel davasında bu hafta karar çıkabilir

Haber Merkezi

Adıyaman’da 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel davasının karar duruşması 24 Aralık’ta görülecek. Adalet isteyen aileler sanıkların “olası kast” tan ceza almasını talep ediyor.

6 Şubat depremlerinde Kuzey Kıbrıslı sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel davasının karar duruşması 24 Aralık Salı günü görülecek. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otel sahibi Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile tutuklanırken, 8 sanık ise tutuksuz yargılanıyor.

Mahkeme Başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına, bir sonraki duruşmayı karar duruşması olabileceğini belirtmişti.